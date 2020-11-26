Пять сомнительных автомобильных прибамбасов

Некоторые из перечисленных аксессуаров нужны только профессиональным автоспортсменам. А кое-что из списка — не нужно никому.

Спойлеры, ветровики, мухобойки, пластиковые накладки на пороги

Спойлер на багажник — очень полезная штука, если речь идет об автоспорте. Он дает дополнительную прижимную силу, причем, меняя угол атаки, можно достигать различных эффектов: максимальная прижимная сила, максимальная скорость, увеличение эффективности торможения. Но всё это про спорт. На обычной машине такой прибамбас не нужен.

Про мухобойки и пластиковые накладки на пороги, думаю, даже говорить нечего — это полная ерунда. Во-первых, эти «улучшения» ухудшают аэродинамику. Во-вторых, под ними скапливается грязь и влага, что приводит к более активной коррозии. Кстати, мухобойки и накладки перекупщики часто используют, чтобы скрыть начавшуюся коррозию.

Ветровики — отдельная тема. Кому-то они нравятся, чтобы можно было приоткрыть окошко в дождь, но лично меня раздражают. Я не курю, и открывать окно в дождь мне нет необходимости, зато я вижу в ветровиках дополнительный источник шума на трассе.

Большие колесные диски с низкопрофильной резиной

Большие колесные диски смотрятся круто — тут спорить не буду. Но чем больше диски, тем тоньше слой резины, отделяющий диск от асфальта. На гоночном треке низкопрофильная резина дает выигрыш в скорости прохождения поворотов. Боковины не подламываются, и машина, как принято говорить, лучше управляется.

Но в реальной жизни — на реальных дорогах — от этого никакого толку. Разницы в управлении от светофора к светофору вы не заметите, зато в комфорте ощутимо проиграете. Пятая точка и копчик не скажут спасибо.

Такая резина мало того, что низкопрофильная (простите за каламбур), так ещё и с очень жесткими боковинами. Так что покрышка практически ничего не амортизирует, удары на себя принимают диски — с низкопрофильной резиной погнуть или расколоть их гораздо проще, — плюс подвеска. Езда становится намного жестче, чувствуются все стыки асфальта, которые на обычной резине не замечаешь.

Защита из металлических труб по периметру

Я не понимаю, в чем смысл защиты периметра машины — или углов –металлическими, обычно хромированными, трубами. Если речь идет о внедорожниках, то эти трубы ухудшают геометрическую проходимость. Если о кроссоверах и тем более хэтчбеках — то тем самым уменьшается клиренс.

Говорят, что трубы защищают от мелких ДТП, и от того, чтобы не чиркнуть бампером о бордюр, или не чиркнуть углом о другую машину.

В действительности, такой тюнинг мало каким машинам к лицу — это раз. Бампера эти трубы, допустим, в самом деле защищают. Но, как я уже сказал, уменьшается клиренс, и там, где ты бы не чиркнул бампером, ты чиркаешь трубой — это два. А три — эти трубы защищают только вашу машину, а на чужой оставляют повреждения. К тому же от сильного удара они не спасут, да и погнутые трубы надо выправлять.

Присадки в моторное масло

Я ещё могу допустить использование каких-то присадок в топливо, но лить что-то в двигатель как минимум неразумно. Даже если вы знаете состав присадки и состав масла, никто не знают, как среагируют между собой добавки в этих двух жидкостях. Хотите сохранить мотор в чистоте подольше? Пользуйтесь хорошим фирменным бензином и почаще меняйте рекомендованное масло. Вот и всё.

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы светят лучше. А ещё они экономичнее и долговечнее. Но это не значит, что надо менять галогеновые лампочки в фарах и противотуманках на светодиодные.

Свет от светодиодной лампы в фаре, которая не предназначена для неё, рассеивается непонятно как. В итоге и вы должного эффекта не получаете — нет четкой границы света и тени, — и встречные машины ослепляются. А это напрямую влияет на безопасность движения, в том числе — на вашу безопасность.