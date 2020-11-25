Автомобили с электрифицированными силовыми установками продолжают набирать популярность среди автомобилистов и производителей. Причем спрос на «зеленые» машины растет не только в Европе, где вводятся жесткие эконормы, но и в России: за год продажи электрокаров на отечественном рынке выросли в несколько раз, хотя все еще остаются на сравнительно низком уровне. Британское издание What Car? составило рейтинг электрокаров и гибридных автомобилей, с которыми у владельцев возникало меньше всего проблем.

В рейтинге учли отзывы более чем 18 тысяч автомобилистов, которые поделились мнением о 218 электрических моделях 31 марки. Владельцы рассказали о неисправностях, с которыми столкнулись в течение года, а также раскрыли стоимость ремонта.

10 место: Mitsubishi Outlander PHEV (с 2014 года)

Последним в списке лидеров оказался гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander, надежность которого оценили на 97,8 процента. Хотя 14 процентов владельцев пожаловались на неисправности, все они оказались незначительными: проблемы возникали с кузовом, отделкой салона и электрикой, не связанной с работой мотора. В среднем ремонт занимал не больше дня и большинстве случаев проводился по гарантии. Однако некоторым владельцам пришлось выложить до 750 фунтов стерлингов (75,8 тысячи рублей по текущему курсу).

9 место: BMW i3 (с 2013 года)

Электрокар BMW i3 собрал жалобы от 13 процентов хозяев и получил рейтинг 97,9 процента. В основном проблемы касались мультимедийки или навигатора, а также отделки интерьера. Все машины по-прежнему оставались на ходу, треть была отремонтирована менее чем за день, однако некоторые провели в сервисе более недели. Неполадки исправили бесплатно.

8 место: Honda CR-V Hybrid (с 2018 года)

Бензоэлектрический CR-V получил аналогичную оценку — 97,9 процента. Несмотря на то, что о дефектах Хонды рассказали только восемь процентов владельцев, в одном из случаев проблема затронула электромотор. Ремонт по гарантии занял менее одного дня.

7 место: Toyota Corolla (с 2018 года)

Еще один японский гибрид оказался в числе надежных с рейтингом 98,4 процента. Всего пять процентов владельцев рассказали о неисправностях, а единственным слабым местом оказалась 12-вольтовая батарея. Все «Короллы» починили бесплатно, однако в сервисе они провели в среднем по две недели.

6 место: Hyundai Kona Electric (с 2018 года)

Следующая строчка рейтинга досталась южнокорейскому электрокару, который обновился на прошлой неделе. Рейтинг надежности кроссовера составил 98,5, а о проблемах сообщили семь процентов водителей. Во всех случаях речь шла о вспомогательной батарее. Дефект устраняли бесплатно примерно за неделю.

5 место: Lexus RX (с 2016 года)

Пятым в списке стал Lexus RX с бензоэлектрической силовой установкой. Надежность «Лексуса» оценили на 99,1 процента на основе жалоб от четырех процентов пользователей. Все неисправности касались электроники, которую удавалось починить за день по гарантии.

4 место: Toyota RAV4 (с 2019 года)

Гибридному RAV4, набравшему 99,2 процента, досталось четвертое место. У кроссовера пятого поколения также оказался проблемный аккумулятор, который выходил из строя в семи процентах случаев. Однако ремонт занял не более одного дня и был проведен бесплатно.

3 место: Lexus NX (с 2014 года)

Последним в тройке лидеров стал еще один Lexus — NX с рейтингом надежности 99,3. Лишь шесть процентов владельцев пожаловались на проблемы, причем чаще всего они касались мультимедийной системы, навигатора или кузова. Все неисправности были устранены за день или меньше по гарантии.

2 место: Tesla Model 3 (с 2019 года)

Вторую строчку заняла американская Tesla Model 3 с результатом 99,4 процента. Недавно переживший рестайлинг электрокар оказался одной из самый надежных моделей, на незначительные поломки которой пожаловались пять процентов пользователей. Починка Model 3 занимала не более одного дня без каких-либо затрат для владельцев.

1 место: Toyota Yaris Hybrid (2011-2020 годы)

Лидером рейтинга стал гибридный Toyota Yaris с рейтингом надежности 99,5 процента. О проблемах с компактным автомобилем рассказали пять процентов автомобилистов. Какие именно неисправности заметили владельцы, не сообщается, однако все машины оставались на ходу и были бесплатно отремонтированы менее чем за день.

самые ненадежные электрифицированные автомобили . Несмотря на первые места в основном рейтинге, антилидерами также оказались Toyota и Tesla. Третье место с рейтингом 94,6 процента досталось гибридному На основе тех же отзывов от владельцев издание перечислило также. Несмотря на первые места в основном рейтинге, антилидерами также оказались Toyota и Tesla. Третье место с рейтингом 94,6 процента досталось гибридному Toyota Prius , который ломался в 14 процентах случаев.