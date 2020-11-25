Выжить и победить: как финны гоняют на «Жигулях»

YouTube-канал JPetsi собрал подборку эффектных и зрелищных кадров, снятых в Финляндии во время гонок на «Жигулях».

Советские модели ВАЗ практически с самого старта выпуска экспортировались во многие скандинавские и европейские страны. К примеру, автомобилисты из Финляндии давно по достоинству оценили возможности «Жигулей» и, что самое интересное, до сих пор устраивают на них гонки. В опубликованном видео можно увидеть модернизированный ВАЗ-2101, а также другие модели, ставшие легендами советского автопрома.

В кадрах ролика вы можете увидеть как прекрасные примеры пилотирования, так и ошибки, допускающиеся водителями раллийных «Жигулей», ну и, конечно, реакцию зрителей на яркие и эффектные гонки. Несомненно, видео стоит смотреть со звуком, чтобы получить удовольствие от рёва моторов известных в России и далеко за её пределами автомобилей, демонстрирующих потрясающие возможности и немалую мощь.