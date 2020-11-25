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Выжить и победить: в Финляндии устраивают гонки на «Жигулях» 

Car.ru 2 часа назад
Выжить и победить: как финны гоняют на «Жигулях»
Фото: Youtube / JPeltsi
YouTube-канал JPetsi собрал подборку эффектных и зрелищных кадров, снятых в Финляндии во время гонок на «Жигулях».
Советские модели ВАЗ практически с самого старта выпуска экспортировались во многие скандинавские и европейские страны. К примеру, автомобилисты из Финляндии давно по достоинству оценили возможности «Жигулей» и, что самое интересное, до сих пор устраивают на них гонки. В опубликованном видео можно увидеть модернизированный ВАЗ-2101, а также другие модели, ставшие легендами советского автопрома.
В кадрах ролика вы можете увидеть как прекрасные примеры пилотирования, так и ошибки, допускающиеся водителями раллийных «Жигулей», ну и, конечно, реакцию зрителей на яркие и эффектные гонки. Несомненно, видео стоит смотреть со звуком, чтобы получить удовольствие от рёва моторов известных в России и далеко за её пределами автомобилей, демонстрирующих потрясающие возможности и немалую мощь.
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Бортжурнал , Lada
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