Простой алгоритм: как окрыть примерзший люк бензобака

Российские автомобилисты часто сталкиваются с проблемой, когда лючок бензобака примерзает. Иногда решить это можно только с помощью монтировки. Однако автоэксперты раскрыли несколько более безопасных способов.

В первую очередь специалисты призывают забыть про метод «поддеть лючок ключом или отверткой». Отмечается, что за восстановление краски на сгибе детали придется заплатить немалую сумму.

Самый простой способ — попросить на заправке стакан кипятка. Как пишет «Автовзгляд», этого более чем достаточно, чтобы растопить лед вокруг бензобака. Главное в этом случае — скорость. Иначе вода может остыть и перейти в другое агрегатное состояние. Для «взлома» лючка советуют попросить другого человека потянуть за ручку открытия и не отпускать ее. Водителю при этом необходимо лить воду на лючок.

Кроме того, эксперты говорят, что поддеть замерзший лючок бензобака без опасных последствий для лакокрасочного покрытия можно пластиковой картой. Чтобы усилить эффект, можно удвоить или утроить их количество.