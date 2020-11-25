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Мало кто из водителей знает про правило трех секунд 

Car.ru 2 часа назад
Что вы знаете о «правиле трех секунд»?
Фото: Car.ru
Правило трех секунд у автомобилистов говорит о том, что если водитель отвлечется от дороги всего на три секунды, он может стать участником ДТП.
Отвлекается водитель в основном на телефон, детей, еду, а также музыку. Разговаривая по телефону, даже если используется гарнитура, водитель все равно отвлекается от дороги, т.к. когда он пытается что-то вспомнить, он неосознанно поднимает взгляд вверх.
На детей водителю приходится отвлекаться не менее восьми раз в час. На аудиосистему водитесь в среднем отвлекается до семи раз в час, чтобы выбрать необходимую композицию.
Казалось бы, понятные вещи. Но, согласно статистике, до 80% ДТП происходит именно по причине того, что водитель отвлекся на три секунды. Около 65% спровоцированных аварийных ситуаций на фоне все тех же трех секунд. И даже если вы — аккуратный водитель и соблюдаете дистанцию, за три секунды вы все равно угодите в аварию.
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