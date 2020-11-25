Scania провела краш-тест аккумулятора

Компания Scania опубликовала видео необычного краш-теста будущего электрического тягача. Для того чтобы проверить, выдержат ли аккумуляторные батареи шведского грузовика столкновение с легковым автомобилем, в аккумуляторы на полной скорости врезался Volkswagen Golf.

Перед тем, как выпустить на рынок новую модель, автопроизводители проводят виртуальные моделирования различных дорожных ситуаций, с которыми модель может столкнуться в реальной жизни. После компьютерных исследований, инженеры обязаны провести реальные испытания всех компонентов, чтобы сопоставить реальные результаты с виртуальными симуляциями. При этом механика проведения настоящего краш-теста должна полностью повторять компьютерное моделирование.

Объектом исследований данного испытания стали аккумуляторные батареи будущего электрического грузовика Scania. Шведские инженеры закрепили блок аккумуляторов с внешней стороны грузовой платформы тягача, чтобы сымитировать максимально приближенную аварийную ситуацию и проверить, как поведут себя батареи во время экстремальной нагрузки.

Исследования должны были подтвердить, что во время бокового удара легкового автомобиля кинетическая энергия деформирует не сам аккумуляторный блок, а только те элементы конструкции, разрушение которых не является критичным. В ходе столкновения Volkswagen Golf получил серьезные повреждения передней части кузова, однако, по заявлению инженеров, аккумуляторные батареи электрического грузовика не пострадали.