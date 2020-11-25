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Kia тестирует «бесшумный» Sportage нового поколения 

Российская Газета 1 час назад
Kia тестирует «бесшумный» Sportage нового поколения
Фото: Кадр из видео CarSpyMedia
Новый Kia Sportage уже засветился на треке Нюрбургринга. Тогда очевидцы сообщали, что не слышали, как работает двигатель внутреннего сгорания при старте, но его работа отчётливо слышна во время заездов. Появилось видео с "бесшумным" Sportage новой генерации.
Sportage с молчащим двигателем на старте — вероятно, гибрид с встроенным в коробку передач электродвигателем, который работает только при начале движения, экономя топливо и сокращая выбросы вредных веществ.
Прототип Kia Sportage, запечатлённый на видео, оснащён гибридной силовой установкой с функцией подзарядки, то есть кроссовер может ездить на электричестве. На Hyundai Tucson, соплатформенной модели, суммарная отдача агрегатов составляет 265 л.с.
Премьера нового Kia Sportage состоится в апреле 2021 года.
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