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Nissan показал рамный внедорожник X-Terra 

Motor.ru и ещё 3 2 часа назад
Nissan показал новый рамный внедорожник X-Terra
Фото: Nissan
Компания Nissan официально представила новый рамный внедорожник X-Terra для стран Ближнего Востока. Семиместная модель, построенная на базе пикапа Navara, получила отличный от Nissan Terra дизайн, измененный интерьер и только один двигатель.
Новый Nissan X-Terra (предыдущее поколение модели известно под именем Terra) выполнен в классическом для японском марки дизайне. Передняя часть рамного внедорожника получила традиционную радиаторную решетку в стиле модели Patrol, массивный бампер с дополнительной защитой, а также новую головную светодиодную оптику с C-образными дневными ходовыми огнями. Для внедорожника доступно семь цветов кузова, в том числе ярко-коричневый и бордовый.
Интерьер
Nissan
X-Terra также претерпел значительные изменения. В салоне семиместного внедорожника появились новые сиденья. Второй и третий ряд кресел намерено расположили выше, чтобы обеспечить лучший обзор задним пассажирам. В отделке использованы черные и светло-серые оттенки. Кроме того, внедорожник оснастили цифровой приборной панелью, девятидюймовым сенсорным дисплеем, а также 11-дюймовым откидным монитором для задних пассажиров. Как и обновленный ранее Navara, новый X-Terra получил трехспицевое рулевое колесо и раздельные USB-разъемы для переднего и заднего ряда.
Из новых функций активной безопасности в новом X-Terra появилась система предупреждения о выезде с полосы движения, технология предупреждения о «слепых зонах», а также интеллектуальная система, предупреждающая о лобовом столкновении. Однако, все эти опции будут доступны в топовой комплектации Platinum.
В качестве силовой установки для нового Nissan X-Terra предложили только один вариант. В движение внедорожник приводит 2,5-литровый четырехциллиндровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 165 лошадиных сил (241 Нм). В паре с агрегатом работает 7-диапазонный «автомат». Динамические характеристики новинки пока не раскрываются, однако известно, что внедорожнику доступен постоянный полный привод с электронной блокировкой заднего дифференциала.
В продажу новый Nissan X-Terra поступит на ближневосточном рынке уже в следующем месяце. Когда внедорожник появится в других странах, а также его стоимость, пока не сообщается.
На прошлой неделе компания Nissan опубликовала тизерное видео, в котором показала детали экстерьера обновленного рамного внедорожника Terra. Тогда стало известно, что новинка обзаведется новой головной светодиодной оптикой и задними фонарями иной конструкции.
Источник: carscoops.com
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