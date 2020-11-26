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Нанопленка на номерах: Спасет ли от камер ГИБДД? 

Car.ru 6 часов назад
Спасет ли нанопленка на номерах от камер ГИБДД?
Фото: Car.ru
В Сети появляется много способов, как обойти правила и не платить штрафы. Энтузиасты решили проверить одним из них и наклеили на номера нанопленку.
Инфракрасная камера якобы не может прочитать номера из-за бликов, а продавцы уверяют, что эффект окажется на 100% эффективным. Стоимость такой пленки составляет от 1000 рублей за одну цифру, а значит водителям, желающим уйти от штрафов, придется потратиться. Как правило, продавцы советуют заклеить хотя бы два символа на одном номере, чтобы авто не могло быть идентифицировано.
Энтузиасты купили нанопленку для каждой цифры, потратив в общей сложности 27 тысяч рублей. Затем автомобиль с нанопленкой проехал как минимум под 15 камерами в столице. Затем водитель обратился к своему знакомому из ГИБДД, чтобы проверить, сработал ли такой трюк.
В итоге оказалось, что все номера были читаемы, а на имя владельца авто выписано 17 штрафов. Так что пробовать нанопленку или нет — каждому автомобилисту решать самому.
Стоит отметить, что в эксперименте использовали пленки от разных производителей и из разных ценовых сегментов.
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