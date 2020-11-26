Автомобильный пластик превратят в масло

В сети появилась информация о планах Audi вместе с учеными опробовать новую систему переработки отходов. Так, специалисты превратят автомобильный пластик в масло, из которого в дальнейшем будут делать… автомобильный пластик!

На самом деле, идея достаточно инновационна и, в случае успешной реализации, сильно поможет снизить углеродный след, сообщает Green Car Congress. При этом помогать Audi в этом вопросе будут специалисты Технологического института Карлсруэ, которые и разработали новую технологию переработки пластмассовых деталей.

Отметим, что повторное использование пластиковых элементов возможно лишь в том случае, когда их перерабатывают в состояние однородного по своей структуре сырья. И если раньше это было достаточно сложно сделать в случае с разнородным пластик, полученным из топливных баков, решеток радиатора и т.д., то новая методика данную проблему решила.