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Автомобильный пластик превратят в масло, из которого будут делать автомобильный пластик 

Ferra.ru 39 минут назад
Автомобильный пластик превратят в масло
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о планах Audi вместе с учеными опробовать новую систему переработки отходов. Так, специалисты превратят автомобильный пластик в масло, из которого в дальнейшем будут делать… автомобильный пластик!
На самом деле, идея достаточно инновационна и, в случае успешной реализации, сильно поможет снизить углеродный след, сообщает Green Car Congress. При этом помогать Audi в этом вопросе будут специалисты Технологического института Карлсруэ, которые и разработали новую технологию переработки пластмассовых деталей.
Отметим, что повторное использование пластиковых элементов возможно лишь в том случае, когда их перерабатывают в состояние однородного по своей структуре сырья. И если раньше это было достаточно сложно сделать в случае с разнородным пластик, полученным из топливных баков, решеток радиатора и т.д., то новая методика данную проблему решила.
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Бортжурнал
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