Водительские права могут стать недействительными по одной из восьми причин, заявили в МВД. У прав может истечь срок действия, поменяться данные владельца, они могут истрепаться и стать нечитаемыми. Аннулировать права могут также в случае смерти водителя.

Проект приказа МВД об административном регламенте о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений содержит в себе восемь причин для аннулирования прав. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Основаниями для начала административной процедуры являются… Истечение срока действия водительского удостоверения; если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца», — говорится в документе.

Аннулировать права МВД может также, если удостоверение личности водителя пришло в негодность для дальнейшего использования — будучи поврежденным, изношенным или если указанные в нем сведения невозможно определить «на глаз».

Кроме того, причиной аннулирования прав может стать их выдача с нарушениями, утрата, выдача новых прав. Наконец, если водитель не может больше управлять автомобилем по медицинским причинам, или же если он умер.

Сведения об аннулировании в любом случае должны быть внесены в информационную базу ГИБДД. Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года.

В июне прошлого года Верховный суд РФ постановил, что грязные или скрытые номерные знаки могут стать поводом для лишения водительских прав.

Если номерные знаки умышленно закрыты бумагой, листьями деревьев, снегом или грязью, то суд может лишить нарушителя водительских прав или выписать денежный штраф в размере 5 тыс. рублей. Если инспектор Дорожно-патрульной службы (ДПС) не сможет доказать, что водитель «замаскировал» знаки преднамеренно, то штраф для «неряхи» составит лишь 500 рублей.

Лишение прав на год грозит тем водителям, которые самовольно подчистили или подкрасили символы и буквы на автомобильных номерах. Этот поступок будет расцениваться как управление машиной с фальшивыми номерами.

Также в июле 2019 года вступил в силу закон, ужесточающий наказание для виновников «пьяных» дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой тяжелые травмы или смерть.

Виновник «пьяного» ДТП может потерять водительские права на срок до семи лет, если совершенная по его вине авария причинила тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Кроме того, наказание предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, а занимать определенные должности водитель, уличенный в пьянстве за рулем потеряет право на срок до трех лет. Если в «пьяном» ДТП погиб человек, то виновника могут приговорить к лишению свободы сроком до 12 лет. В случае, если действия нетрезвого автомобилиста повлекли за собой гибель нескольких (двух и более) людей, то его могут посадить в тюрьму на 15 лет.

В конце июля 2020 года в России начали выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: «водительское удостоверение», Permis de Conduire и Driving Licence.

Таким образом, российское удостоверение на право управления транспортным средством стало соответствовать Конвенции о дорожном движении от 1968 года. Эти права дают возможность ездить по территории 80 стран, ратифицировавших конвенцию, например — Турции, Ирана, ЮАР, Филиппин, Бразилии, Великобритании, Италии, Катара, Германии и других.