Как можно случайно занизить клиренс автомобиля

Расстояние от дороги до самой нижней точки центральной части автомобиля напрямую влияет на управляемость и проходимость. Чем оно больше, тем проще проехать по сложному рельефу, а чем меньше — тем лучше устойчивость и управляемость машины.

Дорожный просвет, или клиренс, на некоторых современных автомобилях регулируется с помощью подвески специальной конструкции. В остальных случаях его изменение зависит от нескольких факторов, о которых водители иногда забывают. На бездорожье из-за этого можно застрять или повредить автомобиль.

Эксперты издания «Автовзгляд» напомнили, что дорожный просвет значительно уменьшается с ростом загрузки автомобиля. Даже если не превышать паспортную грузоподъемность, он может сократиться на 20-30 мм. Если водитель не осознает это изменение, то может, например, задеть кочки на грунтовой дороге.

Особенно чувствительны к таким ситуациям автомобили, у которых выхлопная система расположена очень низко. В качестве примера эксперты приводят Nissan Murano. У этой модели повредить глушитель при полной загрузке можно даже на гравийной дороге.

Дорожный просвет уменьшается при установке более прочной защиты картера, топливного бака и редуктора. Усиленная защита может предотвратить удар неудачно подвернувшимся под колеса камнем по картеру двигателя или коробки передач, чреватый дорогостоящим ремонтом. Однако такие нестандартные детали могут привести к тому, что автомобиль прочно застрянет в колее, которую по паспортным данным должен был бы легко преодолеть.

Больше всего проблем, считают специалисты, вызывает снижение дорожного просвета вследствие замены покрышек на низкопрофильные. Если на автомобиль с размером колес R15 вместо штатных шин размерностью 215/65 поставить 215/55, то дорожный просвет сразу снизится на 22 мм. Это может привести к авариям, к тому же такая замена увеличивает расход топлива и заставляет борткомпьютер выдавать неверные данные о движении.