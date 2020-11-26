DeLorean из «Назад в будущее» продают в эстонской комиссионке

В секонд-хенде эстонского города Курессааре среди вешалок с одеждой появился необычный товар — автомобиль DeLorean DMC-12, известный по культовой кинофраншизе «Назад в будущее». Серый спорткар получил ценник в 55 000 евро (4,9 миллиона рублей по текущему курсу).

DeLorean появился в продаже в магазине под названием Insect в городе Курессааре на острове Саарема. Автомобиль с поднятыми дверями, для которого отвели огороженную площадку возле входа, обнаружили журналисты издания Geenius. К сожалению, сотрудники магазина не смогли рассказать ничего об истории данного экземпляра.

DMC-12, единственная модель Delorean Motor Company, выпускалась в Северной Ирландии с 1981 по 1983 год. В течение двух лет было собрано около более 8,5 тысячи экземпляров. Спорткар стал культовым благодаря научно-фантастической трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее», в которой исполнил роль машины времени.

Сейчас компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, готовится начать мелкосерийное производство DMC-12. Запуск сборки, анонсированный еще в 2016 году, задерживается из-за требований, выдвинутых Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) к «возрожденным» ретро-автомобилям.

Классический DeLorean оснащался 2,85-литровым V6, развивающим 132 лошадиные силы и 207 Нм крутящего момента. С места до «сотни» купе разгоняется за 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 177 километров в час.