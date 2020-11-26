Почему в гололед лучше трогаться со второй передачи

Снижение тяги на колесах - это способ вернуть управляемость автомобилем на скользкой дороге. Искусство работы с трансмиссией позволит избежать аварийных ситуаций даже в непростых дорожных условиях.

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Потеря колесами сцепления с дорожным полотном - это главная причина аварий в гололед. Это может произойти из-за торможения. Второй вариант - высокий крутящий момент на ведущих колесах.

Заднеприводный автомобиль из-за буксования колес по льду, как правило, теряет управляемость, его корму заносит. Это происходит потому, что задняя ось торопится обогнать переднюю. Переднеприводный автомобиль также подвержен сносу. Для стабилизации нужно отпустить педаль газа, чтобы колеса получили возможность зацепиться за дорогу, пишет aif.ru. Для того, чтобы машина сохранила управляемость, нужно выбрать правильный момент вращения колес и его поддерживать.

Если машина стартует на первой передаче, сделать это будет сложно, поскольку все происходит приблизительно при 3 тысячах оборотов коленвала. Такой режим позволяет автомобилю тронуться с места в сложнейших условиях - например, в горах. Если то же самое произойдет на льду, то колеса запросто сорвутся в пробуксовку.

Особенно опасно это на обледенелом подъеме. Если сзади стоят автомобили, а колеса вашей машины шлифуют лед или укатанный снег, то велик риск соскользнуть вниз по склону и собрать за собой всех стоящих рядом.

Вторая передача механической коробки позволяет стартовать не с 3 тысяч оборотов, а с тысячи. Также это позволяет сократить число переключений трансмиссии, что благоприятно скажется на стабильности колес. Смыкать сцепление нужно максимально плавно, полностью отпустить педаль можно на скорости 15 км/ч. Если во время движения нужно будет притормозить на льду, то вторая передача для этого подходит как нельзя лучше. Машина замедлится, стоит только водителю отпустить педаль акселератора.

Новые автомобили с автоматической коробкой передач, как правило, имеют специальные режимы для движения в снежную погоду. Если активировать такую программу, то можно будет тронуться со второй передачи. Колодки начнут поджимать ведущие колеса, чтобы те не буксовали при старте. Лишнюю тягу уберет электроника.