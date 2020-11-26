Отвалятся на ходу: в машинах Tesla нашли изъян

В автомобилях Tesla были найдены проблемы, связанные с плохим креплением элементов на кузове машины и некачественно закрученными болтами в системе управления, сообщает Национальная администрация дорожного движения США. В связи с этим компания отзывает более 9500 электрокаров Model X и Y для проведения тестирования и исправления производственных ошибок.

Tesla отзывает более 9500 электрокаров Model X и Y из-за ошибок, допущенных при производстве, сообщает портал The Verge. О проблемах было заявлено в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA).

В отчете NHTSA говорится о том, что на крышах автомобилей серии Model X есть косметические элементы, которые могли быть прикреплены без предварительного нанесения грунтовочного материала. Это могло привести к тому, что при движении на высоких скоростях некоторые части обшивки электрокаров могли отрываться.

«Модель X оснащена косметическими элементами в передней части крыши сразу за лобовым стеклом, а также в центре крыши. Отделка приклеена к автомобилю с помощью уретана. Если на границе между ней и уретаном отсутствует грунтовка, то со временем сцепка между ними может ослабнуть, в результате чего элемент отделится от транспортного средства», — говорится в сообщении NHTSA.

Тем временем Tesla заявила, что ей неизвестно о каких-либо авариях или травмах, связанных с обнаруженным дефектом.

Однако компания согласилась с тем, что, если часть отделки отсоединится от автомобиля во время движения, это создаст дорожную опасность для других участников движения, а потому предупредила своих клиентов о возможных рисках.

Автомобили серии Model Y также имеют проблемы с качеством креплений. На переднем поворотном рычаге могут быть незакрепленные болты. Без должной затяжки болтов рычаг может отсоединиться от поворотных кулаков машины, к которым он прикреплен, что, в свою очередь, может лишить водителя способности управлять автомобилем.

Tesla отметила, что компания знает только о трех машинах, которые пострадали из-за ситуации с незакрепленными болтами.

Тем не менее, компания издала приказ на отзыв около 9100 автомобилей Model X 2016 года выпуска и 400 Model Y 2020 года для бесплатного проведения тестирования и устранения неисправностей.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда владельцы автомобилей Tesla сталкиваются с наличием проблем в машинах. В последние месяцы появилось множество жалоб, связанных с недоработками в системе управления электрокаров.

Так, недавно Tesla пришлось отозвать 123 тысячи автомобилей из линейки Model S, из-за проблем, связанных со слишком сильной коррозией болтов от усилителя рулевого управления.

Ранее «Газета.Ru писала о том, что владельцы Model Y жаловались на проблемы и недоработки электрокара. Так, семья из Калифорнии столкнулась с тем, что спустя всего несколько часов после покупки у автомобиля Tesla Model Y во время поездки оторвалась панорамная крыша.

»Неожиданно подул ветер. Показалось, как будто кто-то открыл окно. А потом она [крыша] взлетела», — рассказывал 19-летний владелец бракованного электрокара Натаниэль Чин.

Сотрудники салона извинились перед семьей, заявили, что раньше не сталкивались ни с чем подобным, и предложили отправить Model Y в ремонт. Семья Чинов отказалась от починки автомобиля, решив вернуть деньги за покупку.