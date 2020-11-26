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Французский автогигант закроет завод в Европе 

Прайм 2 часа назад
Французский автогигант закроет завод в Европе
Фото: РИА Новости
Французский автомобильный гигант Renault планирует закрыть завод по производству машин в Европе.
Как пишет агентство Bloomberg, это будет сделано, несмотря на сопротивление властей Франции.
Речь идет о заводе в городе Флен-сюр-Сен. Он находится в 40 километрах от Парижа. Почти за 70 лет здесь собрали 20 различных моделей машин бренда.
Сейчас на заводе производят электромобиль Zoe и модель японского гиганта — Nissan Micra.
До 2024 года это предприятие намерены перепрофилировать: на площадке займутся переработкой и модернизацией автомобилей и аккумуляторов.
ЧТо касается производства новых машин, то, по заявлениям руководства компании, электрокары и автомобили, производимые в Флен-сюр-Сен, постепенно перенесут на завод в городе Дуэ (регион О-де-Франс, Франция).
Против этих планов компании выступают местные профсоюзы: оин считают, что Renault может сочетать и производство машин во Флен-сюр-Сен, и другие виды деятельности на этом предприятии.
Помимо этого, в профсоюзах отмечают, что 75% электрокаров, которые Renault намерена продать через пять лет, будут производиться в других странах, а не во Франции.
"Renault не может уничтожить производственные мощности во Франции и в то же время пользоваться государственной поддержкой", — заявляет Французская демократическая конфедерация труда (CFDT).
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Бортжурнал , Автоновости
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