Французский автогигант закроет завод в Европе 

Французский автомобильный гигант Renault планирует закрыть завод по производству машин в Европе.

Как пишет агентство Bloomberg, это будет сделано, несмотря на сопротивление властей Франции.

Речь идет о заводе в городе Флен-сюр-Сен. Он находится в 40 километрах от Парижа. Почти за 70 лет здесь собрали 20 различных моделей машин бренда.

Сейчас на заводе производят электромобиль Zoe и модель японского гиганта — Nissan Micra.

До 2024 года это предприятие намерены перепрофилировать : на площадке займутся переработкой и модернизацией автомобилей и аккумуляторов.

ЧТо касается производства новых машин, то, по заявлениям руководства компании, электрокары и автомобили, производимые в Флен-сюр-Сен, постепенно перенесут на завод в городе Дуэ (регион О-де-Франс, Франция).

Против этих планов компании выступают местные профсоюзы: оин считают, что Renault может сочетать и производство машин во Флен-сюр-Сен, и другие виды деятельности на этом предприятии.

Помимо этого, в профсоюзах отмечают, что 75% электрокаров, которые Renault намерена продать через пять лет, будут производиться в других странах, а не во Франции.

"Renault не может уничтожить производственные мощности во Франции и в то же время пользоваться государственной поддержкой", — заявляет Французская демократическая конфедерация труда (CFDT).