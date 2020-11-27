Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶

В Москву вернулись «докоронавирусные» пробки 

Мослента 3 часа назад
В Москву вернулись «докоронавирусные» пробки
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Загруженность дорог в Москве вернулась к средним показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили в пресс-службе компании 2ГИС.
По данным исследования, в начале ноября средняя утренняя загруженность дорог составляла 3,25 балла, а вечерняя — 6,91 балла. Во вторую неделю месяца этот показатель вырос до 3,35 и 8,33 балла утром и вечером соответственно, а в третью — до 3,87 и 8,88 балла.

«В ноябре 2019 года пробки в рассматриваемые часы не усиливались к концу месяца. Впрочем, не только ограничительные меры могут вносить коррективы, но и такой очевидный фактор, как погода», — пояснили в 2ГИС.

Там также напомнили, что в начале октября дороги в Москве сильно разгрузились из-за перехода части сотрудников предприятий на удаленку. Так, 5 октября утренние пробки в городе достигали трех баллов, что почти вдвое меньше более ранних показателей.
Минимальный уровень трафика на столичных дорогах в 2ГИС был зафиксирован в начале периода самоизоляции: 30 марта и 4 апреля загруженность магистралей не превышала одного балла.
Видео дня. В России испытывают первый отечественный электромобиль
Мослента: последние новости
Автомобиль Минобороны врезался в машину управделами президента в Москве Автомобиль Минобороны врезался в машину управделами президента в Москве В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе В Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил молодую пару на пешеходном переходе Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП в центре Москвы
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение