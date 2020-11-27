В Москву вернулись «докоронавирусные» пробки 

Загруженность дорог в Москве вернулась к средним показателям, которые фиксировались до пандемии коронавируса. Об этом МОСЛЕНТЕ сообщили в пресс-службе компании 2ГИС.

По данным исследования, в начале ноября средняя утренняя загруженность дорог составляла 3,25 балла, а вечерняя — 6,91 балла. Во вторую неделю месяца этот показатель вырос до 3,35 и 8,33 балла утром и вечером соответственно, а в третью — до 3,87 и 8,88 балла.

«В ноябре 2019 года пробки в рассматриваемые часы не усиливались к концу месяца. Впрочем, не только ограничительные меры могут вносить коррективы, но и такой очевидный фактор, как погода», — пояснили в 2ГИС.

Там также напомнили, что в начале октября дороги в Москве сильно разгрузились из-за перехода части сотрудников предприятий на удаленку. Так, 5 октября утренние пробки в городе достигали трех баллов, что почти вдвое меньше более ранних показателей.

Минимальный уровень трафика на столичных дорогах в 2ГИС был зафиксирован в начале периода самоизоляции: 30 марта и 4 апреля загруженность магистралей не превышала одного балла.