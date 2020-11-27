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Автожурналисты нашли Ford Transit Connect, маскирующийся под спорткар 

Профиль и ещё 2 3 часа назад
Найден Ford Transit Connect, маскирующийся под спорткар
Фото: ©MS-RT
Ford Transit Connect — небольшой минивэн на переднеприводной платформе. Его продают как малый коммерческий автомобиль или же как семейный минивэн под маркой Tourneo Connect. Собирающийся в Румынии и Турции Ford обычно не имеет отношения к автоспорту и не отличается спортивным дизайном.
Однако в Великобритании начали предлагать покупателям MS-RT R120 — Transit Connect, пытающийся разрушить эти стереотипы. О необычной новинке рассказало издание Top Gear. От стандартного Transit Connect этот автомобиль отличается непривычным для фургона внешним видом — обвесом в спортивном стиле, выхлопной системой с четырьмя патрубками и красно-черными наклейками на белом корпусе. Также на автомобиль устанавливаются легкосплавные колесные диски OZ Racing. Двигатель, по информации журналистов, остается стандартным 1,5-литровым дизелем мощностью 120 л.с.
Салон фургона отделан черной кожей, в нем установлен спортивный углепластиковый руль. Специальное приложение имитирует звук выхлопа спортивного двигателя с помощью встроенной аудиосистемы.
Сообщается, что MS-RT R120 выпустят тиражом всего лишь 36 экземпляров и не будут продавать за пределами Соединенного Королевства. Журналисты отмечают, что стоить такой автомобиль будет £25995 (около 2,6 млн руб.). Цены на обычный Ford Transit Connect в Великобритании начинаются от £16575 (около 1,7 млн руб.). В России Transit Connect сейчас официально не продается.
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