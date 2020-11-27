Найден Ford Transit Connect, маскирующийся под спорткар

Ford Transit Connect — небольшой минивэн на переднеприводной платформе. Его продают как малый коммерческий автомобиль или же как семейный минивэн под маркой Tourneo Connect. Собирающийся в Румынии и Турции Ford обычно не имеет отношения к автоспорту и не отличается спортивным дизайном.

Однако в Великобритании начали предлагать покупателям MS-RT R120 — Transit Connect, пытающийся разрушить эти стереотипы. О необычной новинке рассказало издание Top Gear . От стандартного Transit Connect этот автомобиль отличается непривычным для фургона внешним видом — обвесом в спортивном стиле, выхлопной системой с четырьмя патрубками и красно-черными наклейками на белом корпусе. Также на автомобиль устанавливаются легкосплавные колесные диски OZ Racing. Двигатель, по информации журналистов, остается стандартным 1,5-литровым дизелем мощностью 120 л.с.

Салон фургона отделан черной кожей, в нем установлен спортивный углепластиковый руль. Специальное приложение имитирует звук выхлопа спортивного двигателя с помощью встроенной аудиосистемы.

Сообщается, что MS-RT R120 выпустят тиражом всего лишь 36 экземпляров и не будут продавать за пределами Соединенного Королевства. Журналисты отмечают, что стоить такой автомобиль будет £25995 (около 2,6 млн руб.). Цены на обычный Ford Transit Connect в Великобритании начинаются от £16575 (около 1,7 млн руб.). В России Transit Connect сейчас официально не продается.