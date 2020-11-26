Nissan представил третье поколение Note

Все новости на карте

Японская компания Nissan презентовала третье поколение модели Note. Автомобиль стал короче на 5,5 сантиметра, но благодаря новой платформе CMF-B на пассажирах эти изменения не отразятся.

Что касается внутренних характеристик авто, под капотом новинки установили гибридный силовой агрегат, сочетающий бензиновый 3-цилиндровый ДВС объемом 1,2 литра и электродвигатель EM75.

Уточняется, что в Японии машина поступит в продажу уже в начале декабря и будет предлагаться исключительно с гибридной трансмиссией E-POWER.