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Nissan представил третье поколение модели Note 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Nissan представил третье поколение Note
Фото: Моя Москва.онлайн
Японская компания Nissan презентовала третье поколение модели Note. Автомобиль стал короче на 5,5 сантиметра, но благодаря новой платформе CMF-B на пассажирах эти изменения не отразятся.
Что касается внутренних характеристик авто, под капотом новинки установили гибридный силовой агрегат, сочетающий бензиновый 3-цилиндровый ДВС объемом 1,2 литра и электродвигатель EM75.
Уточняется, что в Японии машина поступит в продажу уже в начале декабря и будет предлагаться исключительно с гибридной трансмиссией E-POWER.
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