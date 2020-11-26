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Маск анонсировал выпуск бюджетного электромобиля для рынка Европы 

Моя Москва.онлайн 3 часа назад
Маск анонсировал выпуск бюджетного электромобиля
Фото: Reuters
Известный американский предприниматель и инженер Илон Маск анонсировал выпуск нового электромобиля с пробегом длительностью в 650 км на одной зарядке для рынка Европы.
Как стало известно, в ходе выступления на европейской конференции по аккумуляторным батареям, гендиректор Tesla заявил о существующих моделях авто, которые будут дорабатываться, и уже вскоре позволят достичь нового эталона.
Речь идет о доработках, которые позволят автомобилю достигать 1000 километров на одной зарядке.
Отметим, что Маск, выступая на конференции, не уточнил о каком диапазоне он говорит. Диапазоне по оценкам EPA, или же речь шла о цикле тестирования WLTP.
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Бортжурнал , Tesla , Илон Маск
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