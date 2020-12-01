Зима: пять советов водителям

Я не скажу в этой статье ничего нового. Всё это уже давным-давно известно. Просто вдруг кто-то чего-то не знал – и ему пригодится.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

Если мерзнут ноги

Раньше машины топились плохо, везде сквозило и в кабине было холодно. Особенно в ногах. Водители, чтобы было теплей, надевали на ноги пакеты (сегодня можно воспользоваться бахилами). Вообще, сегодня есть масса удобных штук для тех, у кого мерзнут только ноги.

Можно купить специальные теплосохраняющие стельки, термоноски, есть специальные стельки с электрическим или химическим подогревом.

Ещё один интересный прием. Ноги обычно мерзнут потому, что сначала потеют, а потом уже не могут согреться. Так вот, чтобы в ботинках не было лишней влаги, покорители Арктики и Антарктики придумали использовать в качестве стельки женские средства личной гигиены. Они прекрасно впитывают влагу, и нога долго остается сухой и теплой.

Как тронуться на льду

Однажды наблюдал за водителем, который не мог выехать с заледеневшего парковочного места. Колеса крутятся, а зацепа нет. В этих случаях может помочь обычный салонный коврик. Лучше, если он будет ворсовый, но резиновый тоже часто справляется. Просто подкладываем их под ведущие колеса и тихонечко внатяг выезжаем.

Классно помогает против гололеда под колесами мешок песка, соли или кошачьего наполнителя для туалетов. Песок просто делает лед нескользким. Соль топит лед. А наполнитель для кошачьего туалет быстро впитывает тонкий слой воды поверх льда, а сами гранулы улучшают сцепление.

Мокрый ковролин

Часто бывает, что мокнет ковролин на полу. Коврики протекают или вода переливается через край бортика коврика. А потом появляется затхлый запах, коррозия креплений сиденья, пола, окисляются контакты и проводка, которые идут по полу. Оно вам надо? Чтобы пол под ковриками был сухим, постелите под них газету в несколько слоев и меняйте по мере намокания на новую.

Чтобы убрать лужу воды с резинового коврика, можно слепить прочный снежок и положить в лужу. Снег гигроскопичен и отлично забирает воду. Потом главное достать снежок так, чтобы он не рассыпался.

Но есть и другой способ. Можно просто оставлять на ночь в луже на коврике рулон дешевой туалетной бумаги. Она всё впитает в себя. При этом рулон можно не выкидывать, а просушить дома на батарее и использовать его много раз.

Если замерз замок

Как никогда актуальный совет. Сейчас почти у каждого в сумке и кармане есть санитайзер для дезинфекции рук. В его основе спирт. И в основе размораживателя замков тоже спирт. Если у вас замерзла личинка замка, вбрызните/влейте/впихните туда санитайзер и они разморозятся, чтобы вы смогли вставить ключ и открыть дверь.

Иней на стеклах

По утрам зимой и осенью окна покрываются инеем снаружи. Если ставить машину передом на восток, то стекло начнет отогреваться и оттаивать с первыми лучами солнца. Возможно, к вашему приходу лобовое стекло будет уже чистым.

Если у вас перед домом перпендикулярная парковка для машин, то заезжать лучше задом. Во-первых, задом машина маневренней и припарковаться будет проще. Во-вторых, если ночью будет снегопад, выехать передом будет проще – ведущим колесам придется меньше копать.

Чтобы окна не покрывались инеем изнутри, нужно убрать из салона лишнюю влагу. Например, оставить под лобовым стеклом тряпичный мешочек солью или пару пакетиков с гранулами, которые кладут в обувь.