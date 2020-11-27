Почему Land Cruiser Prado плох для зимы

Toyota Land Cruiser Prado 150 считается одним из лучших внедорожников, модернизированных для городских поездок. Однако на нем хорошо ездить только летом, а вот зимой кросс может доставить владельцам много хлопот.

Владельцы Toyota LC Prado на подвеске KDSS жалуются, что автомобиль зимой буквально утопает в снегу, так как клиренс оказывается недостаточно высоким. Мешает и защита картера, хотя в стандартной сборке с обычной подвеской таких проблем не наблюдается. Чтобы избежать проблем, автомобилистам приходится для перестраховки ездить только там, где машина точно сможет проехать, предвариельно проверяя глубину снега.

Оказалось, что в Land Cruiser Prado 150 неудачно спроектировали заднюю дверь, из-за чего на задней части авто оказываются снег, грязь и вода. В теплую пору года эта проблема может быть незаметной, но не зимой. Кроме того, владельцам не нравится, что на панели управления слишком много "слепых зон". Даже после года вождения кросса очень сложно быстро найти кнопочку, чтобы обогреть салон. Двигатель Toyota Land Cruiser Prado 150 сильно отмерзает. Особенно это заметно на холостых оборотах.