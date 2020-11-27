Россиянин собрал «русскую Теслу» за 200 тысяч рублей. Но она сгорела

Россиянин Владимир Курбан поделился историей о попытке создать «отечественную Теслу» в 20 раз дешевле оригинала: из деталей с Aliexpress и по видео из YouTube.com. На самоделку на базе старого Nissan он потратил 200 тысяч рублей, и она даже поехала. Однако в конструкции был недочет, из-за которого вся затея пошла прахом. Монолог «русского Илона Маска» приводит телеграм-канал Baza.

Россиянин Владимир Курбан поделился историей о попытке создать "отечественную Тесла" в 20 раз дешевле оригинала. Монолог "русского Илона Маска" приводит телеграм-кнал Baza.

Россиянин Владимир Куп Курбан посмотрел в Сети несколько роликов о том, как переоборудовать автомобиль с ДВС в электрокар и взялся за дело. Он заказал из Китая готовый набор за 98 тысяч рублей, еще столько же пришлось потратить на литий-феррополимерные батареи. Мужчина установил два мотор-колеса и два контролера вместе с блоком управления. Первые испытания прошли успешно: Курбану удалось проехать несколько раз вокруг дома, а затем он поставил электрокар на зарядку, протянув провод прямо из квартиры: за два часа машину удалось полностью зарядить. А затем начались проблемы.

Сам он признается, что из затеи вышел бы толк, если бы не желание сэкономить — мужчина недостаточно изолировал батареи, что привело к короткому замыканию. Он сварил из стальных уголков бокс для аккумуляторов и обклеил его тканной изолентой, но там оказался заусенец: один из аккумуляторов об него повредился и коротнул.

© телеграм-канал Baza

«Был очень сильный выстрел, словно из пистолета или даже из ружья. Я все быстро обесточил, но смотрю, у меня вздулись там пять или шесть аккумуляторов. Я их заменил, но разрушение пошло дальше», — приводит его слова Baza.

На фотографиях, которые приводит телеграм-канал, видно, что пожар, вызванный коротким замыканием, уничтожил половину электрокара и весь салон. Мотор-колеса и контроллеры уцелели, так как были установлены сзади.

Несмотря на неудачу, Курбан не отказался от своей идеи и рассчитывает вернутся к проекту следующим летом.