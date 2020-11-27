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Россияне набросились на подержанные кроссоверы и внедорожники 

Российская Газета 2 часа назад
Россияне набросились на подержанные кроссоверы и внедорожники
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Эксперты проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV. По данным "Авито Авто" (исследование есть в распоряжении "РГ"), в третьем квартале 2020 года продажи кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке выросли на 40% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке составила по итогам третьего квартала 670 000 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6%.
В рейтинге самых востребованных моделей сегмента SUV на вторичном авторынке первую строчку занимает ВАЗ (Lada) 4x4 ("Нива") со средней ценой 170 000 рублей. На второй позиции — Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в третьем квартале составила 275 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу Kia Sportage со средней ценой 808 000 рублей.
ВАЗ (Lada) 4x4 ("Нива") стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV в всех крупных регионах России, кроме Самарской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В столичной агломерации, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области первое место по востребованности на вторичном авторынке занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в Москве в среднем 800 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 750 000 рублей. В Самарской области рейтинг наиболее популярных автомобилей сегмента SUV возглавил Chevrolet Niva со средней ценой по региону в 300 000 рублей.
Столичный регион стал лидером по уровню спроса на кроссоверы и внедорожники: на долю Москвы и Московской области в третьем квартале пришлось 19,6% от продаж автомобилей по всей стране. Санкт-Петербург и Ленинградская область — на втором месте, доля региона в общефедеральных продажах кроссоверов и внедорожников по итогам третьего квартала составила 7%.
По итогам третьего квартала автомобили средняя стоимость наиболее востребованных в России кроссоверов и внедорожников выросла: в цене по сравнению с прошлым годом прибавили все модели из списка самых продаваемых.
Стоимость самого популярного в России внедорожника — ВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) за год выросла на 10% и по итогам третьем квартала 2020 года достигла 170 000 рублей. Второй по популярности внедорожник — Chevrolet Niva — подорожал на 2% и стал стоить в среднем 275 000 рублей. На 1% выросла по итогам третьем квартала средняя стоимость третьего по популярности на вторичном рынке в стране автомобиля сегмента SUV Kia Sportage.
Рекордсменом по уровню роста средней цены среди самых популярных на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников стал BMW 5 серии: в третьем квартале такой автомобиль обходился своим покупателям в среднем в 480 000 рублей, рост средней цены год к году составил 22%.
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