«Калашников» запатентовал электробайк «Иж» 

Концерн "Калашников" оформил охранные документы на две модели своих электромотоциклов — "Иж Пульсар" в полицейской модификации и "Иж Пульсар городской" в потребительском варианте. Патенты опубликованы в открытой базе Роспатента.

"Пульсар" производится мелкими партиями с 2018 года. Городская версия байка пока не является серийной — ее показали в статусе прототипа в июне 2019 года.

Несколько десятков "Пульсаров" уже используются в российской полиции и армии, но в свободную продажу они пока не поступают.

Роспатент

Двигатель у "Пульсара" китайский, марки Golden Motor HRM10KW, мощность — 15 кВт (20 л.с.). Мотор питает литиевая батарея емкостью от 38 до 160 А*ч (по выбору потребителя). Запас хода мотоцикла составляет от 50 до 250 км.

Концерн "Калашников" создан в 2013-м на базе научно-производственного объединения "Ижмаш". В состав "Ижмаша" также входил завод "Ижмото", который выпускал мотоциклы с 1929 по 2008 год. Мотозавод прекратил работу по объективной причине — из-за нулевого спроса. "Калашников" возродил производство мототехники в первую очередь под госзаказ.