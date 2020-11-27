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«Калашников» запатентовал электробайк «Иж» 

Российская Газета 1 час назад
«Калашников» запатентовал электробайк «Иж»
Фото: Роспатент
Концерн "Калашников" оформил охранные документы на две модели своих электромотоциклов — "Иж Пульсар" в полицейской модификации и "Иж Пульсар городской" в потребительском варианте. Патенты опубликованы в открытой базе Роспатента.
"Пульсар" производится мелкими партиями с 2018 года. Городская версия байка пока не является серийной — ее показали в статусе прототипа в июне 2019 года.
Несколько десятков "Пульсаров" уже используются в российской полиции и армии, но в свободную продажу они пока не поступают.
Роспатент
Двигатель у "Пульсара" китайский, марки Golden Motor HRM10KW, мощность — 15 кВт (20 л.с.). Мотор питает литиевая батарея емкостью от 38 до 160 А*ч (по выбору потребителя). Запас хода мотоцикла составляет от 50 до 250 км.
Концерн "Калашников" создан в 2013-м на базе научно-производственного объединения "Ижмаш". В состав "Ижмаша" также входил завод "Ижмото", который выпускал мотоциклы с 1929 по 2008 год. Мотозавод прекратил работу по объективной причине — из-за нулевого спроса. "Калашников" возродил производство мототехники в первую очередь под госзаказ.
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