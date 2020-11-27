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Водителям рассказали, на что обращать внимание при выборе омывайки 

Профиль 3 часа назад
Выбор омывайки: на что обратить внимание
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Российские автовладельцы обычно не тратят много времени на выбор стеклоомывающей жидкости для своих транспортных средств. Однако специалисты утверждают, что от свойств этой жидкости напрямую зависит безопасность водителя и работа автомобиля, поэтому ее нужно покупать с умом.
Советы по выбору зимней омывайки опубликованы в журнале Quto.ru. Автоэксперты напомнили, что при покупке зимних стеклоомывающих жидкостей нужно обращать внимание на три основных параметра: цена, свойства и стойкость к минусовым температурам.
Вся легальная омывайка в России изготавливается на базе изопропилового спирта, а контрафакт — на базе метилового спирта, который был запрещен в стране еще в 2000 году. Как раз между этими жидкостями обычно и выбирают водители.
Отмечается, что вне зависимости от того, на основе какого спирта изготовлена омывайка, к серьезным последствиям для человека вдыхание этих паров во время вождения привести не может. Поэтому с потребительской точки зрения абсолютно не важно, на какой основе приобретаемая жидкость. Другой вопрос состоит в том, как она поведет себя на морозе.
Жидкости на базе метилового спирта в этом плане превосходят официально разрешенные и более дорогие жидкости на базе изопропила. Это объясняется свойствами самих спиртов, ведь метиловый спирт справляется с любыми морозами до -30°C и более. А вот изопропиловый спирт хорошо работает только при -15-25°C. Кроме того, при сильных морозах омывайка на изопропиле становится густой и плотной, плохо разбрызгивается и размазывается «дворниками» по стеклу, что может ухудшить видимость водителя.
Также при выборе омывайки стоит обратить внимание на цвет жидкости. Особенно внимательными нужно быть владельцам автомобилей с омывателями фар. Кислотных цветов лучше избегать, так как чем меньше пигмента в жидкости, тем она безопаснее для транспортного средства.
Ранее в Роскачестве назвали разрушающие автомобили незамерзайки. Испытания показали, что практически 80% отобранных образцов начали замерзать уже при -13 градусах, хотя заявлено было -20. А некоторые образцы испортили цвет лакокрасочного покрытия. При этом нормативам в области безопасности соответствовали все бренды.
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Бортжурнал
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