Ещё
Далее:
Читайте также:
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября
Скидки до 99% в Okko. 20 - 29 ноября Подробнее ⟶

Ошибки при зимнем вождении 

Car.ru 3 часа назад
Зимняя дорога: ошибки водителей
Фото: Car.ru
Во многих регионах нашей страны уже выпал снег и низкиетемпературы присутствуют постоянно. Сегодня мы поговорим про ошибки, которые водители допускают на зимних дорогах.
Прежде всего хочется отметить тех автолюбителей, которыесо спокойной душой собираются ездить зимой на всесезонной резине. Такая резина совершенно не годится для наших климатических условий. Она будет дубеть на морозе. Нужно брать только зимнюю.
А еще многие водители не до конца понимают принцип работысистемы ABS, считая, что она призвана сократить тормозной путь. Вовсе нет. Она отвечает за управляемость автомобиля на любомдорожном покрытии.
Владельцы полноприводных автомобилей уверены, что их автопройдет где угодно. Безусловно, полноприводный автомобиль чувствует себя уверенно даже на заснеженной дороге. А вот на льду не поможет и 4WD.
Безусловно наивно целиком и полностью надеяться на электронных помощников в плане безопасности. В заснеженной колее никогда не следует совершать резкие маневры. Да и давить на газ тоже не стоит.
Видео дня. В России испытывают первый отечественный электромобиль
Car.ru: последние новости
Land Cruiser Prado с подмерзшим «задом»: Почему внедорожник Toyota плох для зимы Land Cruiser Prado с подмерзшим «задом»: Почему внедорожник Toyota плох для зимы Nissan X-Terra 2021 будут продавать на территории Ближнего Востока Nissan X-Terra 2021 будут продавать на территории Ближнего Востока Фургон версии Ford Transit Connect стал ралли-каром Фургон версии Ford Transit Connect стал ралли-каром
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение