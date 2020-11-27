Зимняя дорога: ошибки водителей

Во многих регионах нашей страны уже выпал снег и низкиетемпературы присутствуют постоянно. Сегодня мы поговорим про ошибки, которые водители допускают на зимних дорогах.

Прежде всего хочется отметить тех автолюбителей, которыесо спокойной душой собираются ездить зимой на всесезонной резине. Такая резина совершенно не годится для наших климатических условий. Она будет дубеть на морозе. Нужно брать только зимнюю.

А еще многие водители не до конца понимают принцип работысистемы ABS, считая, что она призвана сократить тормозной путь. Вовсе нет. Она отвечает за управляемость автомобиля на любомдорожном покрытии.

Владельцы полноприводных автомобилей уверены, что их автопройдет где угодно. Безусловно, полноприводный автомобиль чувствует себя уверенно даже на заснеженной дороге. А вот на льду не поможет и 4WD.

Безусловно наивно целиком и полностью надеяться на электронных помощников в плане безопасности. В заснеженной колее никогда не следует совершать резкие маневры. Да и давить на газ тоже не стоит.