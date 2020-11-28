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Эксперты рассказали о способах экономии бензина зимой 

ТК «Звезда» и ещё 1 3 часа назад
Эксперты рассказали о способах экономии бензина зимой
Фото: pixabay.com
На расход бензина в холодное время года влияет множество факторов, включая наличие багажника на крыше.
Эксперты журнала «За рулем» рассказали о способах уменьшить расход бензина зимой. По их словам, на расход топлива влияет несколько факторов, включая вязкость масла и время прогрева двигателя.
Прогревать автомобиль следует параллельно с чисткой снега. Также важно убрать весь снег с машины — это позволить снизить вес и улучшить аэродинамику. Рекомендуется приобрести специальное автоодеяло, которое может ускорить прогрев двигателя.
Также эксперты советуют использовать зимой менее вязкое масло и следить за давлением в шинах — на морозе оно может упасть, что приведет к повышенному сопротивлению при движении.
Специалисты рекомендуют зимой избавиться от всего лишнего в машине, включая багажник на крыше — снижение веса автомобиля повлияет на расход топлива.
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Бортжурнал
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