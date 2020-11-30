Семь лучших подержанных кроссоверов за 500 тысяч рублей

Самый популярный сегмент подержанных автомобилей в России — это легковушки за 300 тысяч рублей. О них я уже писал, а сегодня о втором по популярности сегменте — кроссоверах за 500 тысяч. Как обычно, расскажу, что бы я выбирал и что бы смотрел, с высоты своей колокольни.

Nissan Qashqai

Хороший вариант для тех, кто просто хочет побольше клиренса, и больше в принципе ни на что не претендует — Nissan Qashqai первого поколения до рестайлинга. Машине будет где-то 10-12 лет.

Машина ничем не выделяется, ничего в ней нет особенного, но именно такой вариант многим и нужен. По сути, просто повозка для семьи. Я бы для себя — если бы я любил кроссоверы, — взял бы 2,0-литровый атмосферник на ручке. Хотя чаще они встречаются с вариатором. Мотор 1,6 тоже неплох, но с ним Кашкай малость овощит.

В целом Qashqai не разорит в ремонте и может быть очень хорошо оснащен — даже по современным меркам. Про вариатор на Кашкае не могу сказать ничего плохого, он довольно живуч (в сравнении с другими вариаторами, и некоторыми современными автоматами и роботами), да и ремонт его в случае чего уже хорошо освоен.

Hyundai Tucson

Другой неплохой вариант — Hyundai Tucson. Практически беспроблемная машина с какой стороны ни посмотри. И моторы-то надежные, и автомат-то из тех времен, когда ещё делали на века, и металл не особо жаждет ржаветь, и с электрикой проблем нет (потому что и электрики-то особо нет).

Проблема только в том, что машина довольно старая сама по себе. Скажем, если рассматривать тот же Кашкай и «Тушкан», они будут примерно одного и того же возраста за полмиллиона, но Кашкай будет первых лет выпуска, у Туссан — последних. Это видно и по дизайну, и по оснащению (из благ цивилизации и электроники разве что климат-контроль).

Я бы лично себе Tucson не купил — именно из-за того, что машина уже морально устарела. Уж лучше Duster. Он поменьше, попроще, зато поистине неубиваем. И моложе, что немаловажно.

Duster

Кстати, Дастер сойдет даже на роль внедорожника для рыбалок, охоты и прочих мужских увлечений. Единственное — не надо покупать «автомат». С ним Дастер становится очень уж прожорливым и весьма нежным. Мой выбор — это или дизель, или двухлитровая машина на механике.

Два литра хороши ещё тем, что они почти не бывают в барабанной комплектации. Хотя бы кондиционер там будет. А вообще можно найти даже весьма неплохо оснащенную машину. Кому-то может, наверное, показаться, что Дастер — это вообще дно, но я бы реально присматривался к нему, потому как машина подкупает своей простотой и продуманностью. Запчасти есть везде, стоимость адекватная, с коррозией тоже серьезных проблем нет — чем не лучший вариант, когда в кармане не густо?

Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX и Dodge Caliber

Теперь давайте вспомним про три очень похожие машины. Mitsubishi Outlander II поколения, Mitsubishi ASX и — неожиданно — Dodge Caliber. Эти три машины очень похожи в техническом плане. ASX будет самым свежим, но предложений за полмиллиона мало и это либо не самые лучшие машины, мягко говоря, или в минимальных комплектациях с пробегами под 200 000 км.

Outlander II поколения хорош, и по большому счету не так уж отличается от третьего нынешнего поколения. В плане надежности, ресурсности и динамики лучший вариант — это 3,0-литровый V6 на 220 л.с. с классическим автоматом, но налог на такую машину будет кусаться, да и расход вряд ли порадует. Расстраивает то, что машина уже не очень современно выглядит — Аутлендер в этом кузове появился в далеком 2005 году. За полмиллиона, кстати, будет машина года так 2006-2008, то есть скорее всего дорестайлинговый вариант. Я бы, честно сказать себе не купил.

Как не купил бы себе и ASX. Пластик дубовый, полный привод не во всех комплектациях, опять-таки вариатор, а не автомат. Но в принципе это всё мои личные предрассудки, многим машина нравится и отзывы о ней неплохие. Запчасти на Mitsubishi тоже перестали быть супердорогими, к тому же уже давным-давно полно неоригинала.

А вот Dodge Caliber я бы себе взял. И хотя технически это что-то среднее между ASX и Outlander, он мне нравится внешне. Нравится трансформация багажника, фишка с музыкой в багажнике. Практически все расходники подходят от Mitsubishi, мотор и коробка тоже японские. Плюс стоит Калибр дешевле аналогичных японцев. Если ASX за 500 тысяч будет первого года выпуска, да ещё и с самым слабым мотором 1,6 на 117 л.с., то Калибр будет моложе на год-два, да ещё и с мощным 2,0-литровым 156-сильным двигателем. Правда, привод у Доджа бывает исключительно передний и налоговая ставка не самая выгодная, но мне он нравится больше.

Suzuki Grand Vitara

Последний вариант, который я бы рассмотрел, Suzuki Grand Vitara. Машине будет в районе 12-13 лет, но в Гранд Витаре мне нравится её непопсовость. Добротная машина, почти что внедорожник, надежный автомат (приходится расплачиваться медлительностью и расходом топлива). Лично мне кажется, что Гранд Витара ещё долго будет пользоваться спросом, потому что, во-первых, машина внеклассовая и аналогов ей нет, во-вторых, она очень ремонтопригодная, есть почти все ремонтные размеры, есть ремкомплекты. И внешность у машины нейтральная.

Большой багажник, просторный салон, неугоняемость, практичность, отменная проходимость по сравнению со всеми остальными машинами. Я бы, правда, рассмотрел Grand Vitara к покупке, трать я свои собственные деньги. Когда машина была новой, я её недолюбливал, потому что она была олдскульной, пенсионерской что ли, но сейчас… сейчас она мне нравится все больше и больше.