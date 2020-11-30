Статистика аварийности на дорогах повлияет на изменение билетов к экзамену на водительские права. Данные о ДТП попадают сейчас в аналитическую систему и позволяют установить основные причины инцидентов на дорогах. ГИБДД и МВД принимают и другие меры по актуализации экзамена на права.

Заместитель главы ГУОБДД МВД РФ Николай Шеюхин рассказал об изменении билетов к экзамену на водительские права. Как сообщает РИА «Новости», их составят с учетом количества и причин дорожных происшествий.

«Пакет документов [с данными об аварии] оформляют в рамках дорожно-транспортных происшествий. Это оперативная система сбора», — пояснил чиновник.

Впоследствии данные отправляют в аналитическую систему — она позволяет узнать, где аварийность растет и что чаще всего становится причиной ДТП.

«Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП», — резюмировал Шеюхин.

МВД также предлагает Минтруда утвердить новый регламент по проведению практической части экзамена.

Всего список содержит 19 упражнений. Претендент должен продемонстрировать инспектору свое умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части, двигаясь задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожный переезд, обгонять и опережать, перестраиваться на двухполосной дороге и более широких трассах. Кандидаты в водители автобусов отдельно должны будут показать навык остановки общественного транспорта — для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Кроме того, новый экзаменационный регламент (вступающий в силу с 1 апреля следующего года) предполагает снижение количества «грубых» нарушений стоимостью 5 штрафных баллов. Сейчас сводная таблица нарушений кандидата состоит из трех категорий: «грубые» пятибалльные нарушения, «средние» трехбалльные и «мелкие» в один балл.

Чтобы успешно сдать экзамен, претендент на права должен набрать менее пяти баллов. То есть к провалу экзамена ведет хотя бы одно «грубое» нарушение, которых сейчас в перечне насчитывается 17. Если экзамен не сдан с первого раза, то предусмотрена возможность переэкзаменовки.

Важное постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права подписал еще в 2019 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев. Из практической части исключаются упражнения на площадке.

«Как показывает практика, данные упражнения лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», — отметили в пресс-службе правительства РФ.

Новое правило — экзамен без площадки — будет актуально для легковых, грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. В то же время этот этап остается для проведения экзаменов среди мотоциклистов, водителей мопедов, квадроциклов и трициклов.

По мнению сотрудников МВД, после этого в автошколах перестанут «натаскивать» на определенные виды упражнений на закрытой площадке». Кроме того, эти изменения приведут к подготовке будущих водителей «к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны „заученных“ учебных маршрутов», а экзамен и обучение отнимут меньше времени.

Теоретическая часть экзамена также меняется — увеличено количество вопросов по основам безопасного вождения. Добавляются вопросы по основам психологии, в отдельный блок выносятся медицинские вопросы. Кроме того, водители, сдающие экзамен на права определенной категории, смогут отвечать только на «свои» вопросы про разные виды транспортных средств.