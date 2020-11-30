Проверка на алкоголь: о какой хитрости молчит ГИБДД

Одним из самых неприятных для водителя моментов на дороге является проверка на алкоголь. Если полученный итог не в пользу автолюбителя, то он имеет право на обследование в больнице, где результат может быть совсем иным.
Ситуации на дороге бывают разными, и отсутствует уверенность, что инспектор справедливо соблюдает процесс освидетельствования. Например, после трех тестов один оказался нормальным. Алкотестер полицейского показал 0,18 мг/л спирта, в клинике - уже 17 мг/л, а еще один замер - не больше 14 мг/л. Здесь следует принимать последний результат, так как по закону все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Водительских прав водителя не лишат, но один нюанс все же имеется.
Если автолюбитель попал в больницу, мочу и кровь изучают на предмет наличия наркотиков в организме. Если алкоголя не выявлено, но присутствуют запрещенные психоактивные средства, то составляется протокол со штрафом до 30 000 рублей с запретом садиться за руль автомобиля сроком до двух лет. Если наркотических веществ медики не выявили, то в документации укажут, что водитель не был пьян.