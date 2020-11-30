Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще

Проверка на алкоголь: хитрость, о которой молчит ГИБДД

Car.ru
3 часа назад
Одним из самых неприятных для водителя моментов на дороге является проверка на алкоголь. Если полученный итог не в пользу автолюбителя, то он имеет право на обследование в больнице, где результат может быть совсем иным.
Проверка на алкоголь: о какой хитрости молчит ГИБДД
Фото: Car.ruCar.ru
Ситуации на дороге бывают разными, и отсутствует уверенность, что инспектор справедливо соблюдает процесс освидетельствования. Например, после трех тестов один оказался нормальным. Алкотестер полицейского показал 0,18 мг/л спирта, в клинике - уже 17 мг/л, а еще один замер - не больше 14 мг/л. Здесь следует принимать последний результат, так как по закону все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Водительских прав водителя не лишат, но один нюанс все же имеется.
Если автолюбитель попал в больницу, мочу и кровь изучают на предмет наличия наркотиков в организме. Если алкоголя не выявлено, но присутствуют запрещенные психоактивные средства, то составляется протокол со штрафом до 30 000 рублей с запретом садиться за руль автомобиля сроком до двух лет. Если наркотических веществ медики не выявили, то в документации укажут, что водитель не был пьян.
Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители