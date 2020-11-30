Проверка на алкоголь: о какой хитрости молчит ГИБДД

Одним из самых неприятных для водителя моментов на дороге является проверка на алкоголь. Если полученный итог не в пользу автолюбителя, то он имеет право на обследование в больнице, где результат может быть совсем иным.

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Ситуации на дороге бывают разными, и отсутствует уверенность, что инспектор справедливо соблюдает процесс освидетельствования. Например, после трех тестов один оказался нормальным. Алкотестер полицейского показал 0,18 мг/л спирта, в клинике - уже 17 мг/л, а еще один замер - не больше 14 мг/л. Здесь следует принимать последний результат, так как по закону все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Водительских прав водителя не лишат, но один нюанс все же имеется.