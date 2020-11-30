Что известно о Lada Vesta 2021 

Автопроизводители не стоят на месте, а разрабатывают новые модели и совершенствуют уже вышедшие на рынок. АвтоВАЗ не исключение и уже даже анонсировал выпуск обновленной Lada Vestа.

Первоначально выход планировался еще в августе 2020, но произошла отмена Московского автосалона, где изначально был обещан анонс на новинку. Отменено оно было не только по причине эпидемиологической обстановки, но также из-за падения отрасли в целом. АвтоВАЗ принял решение перенести обновление рестайлинговой версии Vesta на первую половину 2021 года. Уже сейчас о новинке доступна некоторая информация.

Внешний вид. Vesta не претерпевает ярких внешних изменений по причине того, что это только обновление. Изменения не коснутся формы переда автомобиля, но добавятся некоторые детали. Изменится форма крышки багажного отсека, а радиаторная решетка станет шире и с большими ячейками, что придаст более солидный вид автомобилю. К бамперу добавятся элементы из хрома, а фары получат светодиодное исполнение и станут более узкими. Некоторые изменения коснутся и заднего бампера, который станет похож на новое поколение Kia. Диски тоже меняются на более солидные.

Салон и опции. Салон же подвергнется самым сильным изменениям. Приборная панель сохранит внешний вид, но станет более современной и эргономичной. Появится обновленная система мультимедиа с технологичным дисплеем и сенсорной системой управления, она обретет более четкую графику. Вполне вероятна поддержка Apple и Android. Но в базовой комплектации, возможно, останется прежней, с монохромным дисплеем проигрыватель. Удобная кнопка придет на смену устаревшему ручному тормозу. В числе приятных дополнений: двухзонный климат-контроль, регулируемый с сенсорной панели, передние и задние парктроники. На площадке, где был ручник, появится станция беспроводной зарядки. Еще одним приятным дополнением станет электрорегулировка кресел и наличие системы шумоподавления. И одним из лучших дополнений оказалось появление кнопки старт-стоп и автономного круизного контроля.

Мотор. Моторная гамма автомобиля останется прежней. Автомобили будут по прежнему оснащаться моторами Renault, объемом в 1,6 л. и прежней мощностью 114 л.с., но уже в сочетании с АКПП. Моторы на 1,8 литра, к сожалении, будут доступны только с МКПП. Прогнозируется, что для Vesta начнут использовать 1,3 турбо-мотор Akana, но официальной информации от завода по этому поводу не поступало.

Цена. Цены на рестайлинговую версию Lada Vestа все еще держатся в секрете, но можно с уверенностью предполагать, что прайсы будут переписаны в связи с ощутимым повышением курса доллара в последние полгода. А также по причине того, что новинка получила новейшее в России качественное оборудование.