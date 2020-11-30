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Jeep собирается отозвать более 34000 автомобилей Grand Cherokee EcoDiesel 

Car.ru 10 часов назад
Jeep отзовет более 34 тысяч Grand Cherokee EcoDiesel
Фото: Car.ru
Автопроизводитель Jeep запускает отзывную кампанию модели Grand Cherokee EcoDiesel на рынке США. Под действие попадает более 34 000 автомобилей.
Стало известно, что запущенный Jeep отзыв будет проводиться в США и Канаде. Специалисты при изучении модели Grand Cherokee EcoDiesel выявили неполадку. В официальном документе указано, что обнаружена проблема в охладителе рециркуляции выхлопных газов мотора. Этот элемент через какое-то время может выйти из строя из-за высокой температуры в системе.
Если такое произойдет, то он случайно проведет в коллектор нагретый хладагент. Это вещество в разогретом состоянии может начать гореть, что приведет к возгоранию всего автомобиля.
Среди симптомов такой проблемы можно выделить потерю охлаждающей жидкости и сбой в работе нагревателя. Известно, что скоро компания свяжется с клиентами. Отзыв должен стартовать 31 декабря.
Напомним, что за последние месяцы компания уже проводила отзывную кампанию. Тогда под ее действие попала модель Cherokee.
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Бортжурнал , Jeep
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