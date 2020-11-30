Jeep отзовет более 34 тысяч Grand Cherokee EcoDiesel

Автопроизводитель Jeep запускает отзывную кампанию модели Grand Cherokee EcoDiesel на рынке США. Под действие попадает более 34 000 автомобилей.

Стало известно, что запущенный Jeep отзыв будет проводиться в США и Канаде. Специалисты при изучении модели Grand Cherokee EcoDiesel выявили неполадку. В официальном документе указано, что обнаружена проблема в охладителе рециркуляции выхлопных газов мотора. Этот элемент через какое-то время может выйти из строя из-за высокой температуры в системе.

Если такое произойдет, то он случайно проведет в коллектор нагретый хладагент. Это вещество в разогретом состоянии может начать гореть, что приведет к возгоранию всего автомобиля.

Среди симптомов такой проблемы можно выделить потерю охлаждающей жидкости и сбой в работе нагревателя. Известно, что скоро компания свяжется с клиентами. Отзыв должен стартовать 31 декабря.

Напомним, что за последние месяцы компания уже проводила отзывную кампанию. Тогда под ее действие попала модель Cherokee.