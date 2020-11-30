Что делать, если на скорости лопнула шина 

Состояние штатной резины автомобиля — это показатель не только комфортной езды, но и прежде всего — безопасности. Отправляясь в дорогу, нужно всегда внимательно осматривать колеса своего авто.

Так или иначе, но даже если перед поездкой ничего не предвещало беды, в дороге может произойти все, что угодно. Одной из наиболее опасных неприятностей является разрыв колеса (резины). В такой ситуации действовать нужно твердо и спокойно.

Если лопнуло переднее колесо, старайтесь удержать автомобиль прямо, не совершая резких рывков рулем. По тормозам давить тоже не стоит. Притормаживайте очень плавно и выводите постепенно машину на обочину. После остановки, оцените состояние тормозных шлангов и установите запасное колесо. Ситуация, когда лопнуло заднее колесо, более опасна. От неправильных действий водителя машина может запросто уйти в занос и перевернуться.

Поэтому старайтесь удерживать авто на дороге, поворачивая руль в сторону заноса. Не используйте резких движений рулем. Плавно притормаживайте до тех пор, пока машина полностью не остановится.

А с вами случалось такое, когда колесо автомобиля взрывалось? Поделитесь своей историей в комментариях.