Зима: как часто нужно мыть автомобиль?

Многие заявляют водителям о безвредности реагентов, используемых для обработки дорог, говоря о том, что большинство химикатов имеют солевую основу. Однако соль, смешанная со снегом, грязью и выхлопными газами, крайне негативно сказывается как на металле кузова и других деталях автомобиля, так и на резине и резиносодержащих элементах в отделке. Поэтому мыть машину зимой обязательно, предупреждают эксперты.

Некоторые водители полагают, что зимой нужно мыть машину гораздо реже, чем летом, оправдывая это тем, что грязь действует как естественная защита. Якобы, во-первых, слой грязи затрудняет попадание реагентов на лакокрасочное покрытие и железо. Во-вторых, при незначительных ДТП защитит кузов от глубоких царапин.

Однако другие автомобилисты не могут согласиться с этим. И они считают, что мыть машину зимой нужно гораздо чаще, чем летом. В подобной позиции больше логики, пишет « АвтоВзгляд «.

Все дело в том, что техническая соль, входящая в состав реагентов, которые разливают на дорогах, — это очень агрессивная среда. Смешиваясь со снегом, грязью и продуктами выхлопа, он меняет свой качественный состав, превращаясь в едкий коктейль, способный разрушить лакокрасочное покрытие, резину, хром и вызвать быструю коррозию металлических деталей автомобиля. Незащищенный металл за пару сезонов может покрыться коричневыми «жучками» — это повлечет за собой дорогостоящие малярные работы.

Негативное воздействие растворенных в талой воде солей в виде потемнения и разводов особенно заметно на хромированных элементах отделки, на колесных дисках, арках и порогах автомобилей — специалисты подчеркивают, что реагенты слой за слоем разъедают лакокрасочное покрытие кузова. Позже там, где раньше были микроскопические сколы или мелкие царапины, появляются пятна ржавчины, которые, если их не локализовать и не обработать, распространяются, затрагивая все большие площади.

Эксперты утверждают, что мыть автомобиль зимой нужно не реже одного раза в месяц. Однако зимняя мойка тоже должна быть правильной. Так, стоит обязательно мыть автомобиль качественной активной пеной, оставив ее на несколько минут на кузове, чтобы средство подействовало, максимально смыв приставшие слои грязи. В этом случае обязательно стоит обратить внимание не только на лакокрасочное покрытие, но и на самые уязвимые части, такие как арки и пороги. Зимой также следует тщательно промывать нижнюю часть кузова пару раз.

После водных процедур советуют тщательно высушить кузов и протереть стекла, чтобы они не примерзли к направляющим. Кроме того, необходимо прочистить замки, дверные ручки и зеркальные механизмы. Эксперты советуют после мойки обработать кузов специальными защитными составами и восками.