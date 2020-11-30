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Можно ли сломать стартер при запуске двигателя 

Российская Газета 9 часов назад
Можно ли сломать стартер при запуске двигателя
Фото: iStock
Несмотря на кажущуюся простоту процедуры запуска двигателя, не все водители делают это правильно. Случается так, что после поворота ключа зажигания раздается скрежет, а из-под капота идет дым.
Стартер, с помощью которого запускается двигатель — это электромоторчик, связанный с коленвалом и маховиками посредством бендикса. Это обгонная муфта, предназначение которой — выравнивать угловые скорости валов, которые входят в зацепление, пишет aif.ru. Как только двигатель запустился, эта муфта отключает зацепление от маховика.
В зимний период многие водители рискуют повредить бендикс. Это случается, если долго держать ключ в положении START. Ситуация стандартная: двигатель не заводится, автовладелец решает "прогреть" его, поворачивает ключ и смотрит на стрелку тахометра, разгоняющуюся до 2-3 тысяч оборотов. Из под капота в это время раздается характерный скрежет.
Перегревшуюся муфту, пытающуюся догнать маховик, может заклинить. Вал стартера и вал редуктора начинают вращаться в десятки раз быстрее обычного. Корпус стартера сильно нагревается, весь механизм может заклинить. В этот момент в салон идет запах сгоревшей проводки, моторный отсек стучит, может показаться дым.
Правильно заводить машину нужно, не удерживая насильно ключ в руке во время запуска, тогда он сам повернется с положения START в ON. Современные моторы не следует заводить с добавлением газа, поскольку нужная смесь готовится электроникой, лишний раз обогащать ее не стоит.
Производители создали защиту стартера специально, чтобы отсечь подобные проблемы. Новые машины с автоматической коробкой передач могут заводиться при нажиме педали тормоза и кнопки на центральной панели. Тогда стартер начнет работать на безопасных оборотах. Для начинающих водителей этот вариант идеален.
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