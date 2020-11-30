Печальный рекорд: авто конфисковали через 30 секунд после покупки

Полиция британского города Нортгемптон рассказала в Twitter о неудачливом водителе, которому удалось стать своеобразным рекордсменом по времени владения автомобилем. Его новенький Renault Megane CC конфисковали всего через 30 секунд после покупки.

Британец приобрел новый автомобиль в конце ноября. Выезжая с парковки, он чуть не задел полицейский автомобиль, сообщается в Twitter. Сотрудники полиции остановили Megane и попросили его владельца предъявить документы. Оказалось, что среди них нет страховки. В результате только что купленный автомобиль пришлось конфисковать, погрузить на эвакуатор и отправить на спецстоянку.

По данным Fox News, вождение без страховки — одно из самых частых нарушений в Нортгемптоне. В течение четырех недель рейдов, посвященных повышению безопасности дорожного движения, местные полицейские арестовали 19 человек и изъяли 64 незастрахованных автомобиля.

Отсутствие страховки в Великобритании карается штрафом в размере 300 фунтов стерлингов (30,5 тысячи рублей по текущему курсу). При этом полиция уполномочена изымать и в некоторых случаях даже уничтожать незастрахованные машины.