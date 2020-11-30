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Какие изменения в конструкции авто нужно регистрировать 

Car.ru 6 часов назад
Какие изменения в конструкции авто нужно регистрировать
Фото: car.ru
Многие владельцы транспортных средств практически сразу после покупки начинают планировать внесение изменений, потому как их не всё устраивает во «внешности» авто. Однако не стоит забывать, что «глубокий» тюнинг может затрагивать конструкцию машины, а это уже необходимо регистрировать в ГИБДД, внося определённые поправки в ПТС.
О том, какие именно изменения нужно обязательно регистрировать, российские автомобилисты могут узнать из приложения №9 к Техрегламенту, где все они описаны детально. Так, в данный перечень входит, например, переоборудование транспортного средства под управление людьми с ограниченными возможностями, замена установленных производителем световых приборов или сигнализации (световой), установка или монтаж ГБО. Также необходимо регистрировать установку на машину или же прицеп любого несъёмного оборудования, лебёдок, гидравлических подъёмников, дополнительных баков для топлива. Кроме того, подлежат регистрации внесения изменений в тип кузова автомобиля, в частности, установка тента, фургона и цистерны, бортового и самосвального кузова или замена одного на другой.
Проверку произведённых изменений в конструкции транспортного средства проводят только экспертные организации, получившие аккредитацию. Они же выдают владельцу заключение о соответствии, но прежде чем вообще начинать переоборудование, необходимо получить в Госавтоинспекции разрешение на внесение изменений. Только в случае выполнения всех условий переоборудование авто будет считаться проведённым на законных основаниях, а изменения в конструкции внесутся в паспорт транспортного средства (ПТС).
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Бортжурнал , ГИБДД
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