Как ГИБДД выбирает места для засады 

Сегодня уже почти повсеместно на российских дорогах несут службу автоматические посты фото-видеофиксации. Это существенно упрощает работу сотрудникам ГИБДД . Но в России еще немало мест, где без живого гаишника не обойтись.

Последние любят обосноваться на возвышенности дороги, чтобы та просматривалась в обе стороны и ждать, когда какой-то слишком торопливый водитель решит выехать на встречную полосу движения. Такого "героя" ждет штраф до 5 000 рублей и возможное лишение прав до шести месяцев.

После праздников и выходных у патрульных открывается сезон ловли водителей, которые еще не успели отойти от веселья и решили сесть за руль.

Такая поездка может обойтись в 30 000 рублей штрафа и лишением прав до двух лет.

Часто так бывает, что человек десятилетиями ездит по одной и той же дороге, не замечая впоследствии, что были внесены какие-то изменения: дорожные знаки, разметка и т.п. На этом его и ловят гаишники.