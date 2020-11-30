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Как ГИБДД выбирает места для засады 

Car.ru 2 часа назад
Как ГИБДД выбирает места для засады
Фото: car.ru
Сегодня уже почти повсеместно на российских дорогах несут службу автоматические посты фото-видеофиксации. Это существенно упрощает работу сотрудникам ГИБДД. Но в России еще немало мест, где без живого гаишника не обойтись.
Последние любят обосноваться на возвышенности дороги, чтобы та просматривалась в обе стороны и ждать, когда какой-то слишком торопливый водитель решит выехать на встречную полосу движения. Такого "героя" ждет штраф до 5 000 рублей и возможное лишение прав до шести месяцев.
После праздников и выходных у патрульных открывается сезон ловли водителей, которые еще не успели отойти от веселья и решили сесть за руль.
Такая поездка может обойтись в 30 000 рублей штрафа и лишением прав до двух лет.
Часто так бывает, что человек десятилетиями ездит по одной и той же дороге, не замечая впоследствии, что были внесены какие-то изменения: дорожные знаки, разметка и т.п. На этом его и ловят гаишники.
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Бортжурнал , ГИБДД
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