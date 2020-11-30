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ТОП-5 случаев, когда езда по обочине разрешена 

Car.ru 4 часа назад
Топ-5 случаев, когда езда по обочине разрешена
Фото: car.ru
Многие автолюбители знают, что езда по обочине — это наказуемое действие. Однако, бывают ситуации, когда за такой маневр наказание не последует.
Прежде всего ситуация касается спецтранспорта, которому для выполнения задачи требуется немедленно проследовать на данном участке дороги. И если водитель спецавтомобиля в качестве обходного маневра выберет обочину, то нарушением это считаться не будет. Только для правильности момента необходимо включить проблесковый маячок и сирену, чтобы предупредить о своем приближении других участников движения.
Также совершенно безнаказанно можно съезжать на обочину в ситуации, когда водитель уводит свое ТС от столкновения. При этом стоит помнить, что уйти от столкновения на обочину можно, а вот продолжать движение по ней — нет.
После бури на загородных дорогах бывает частенько так, что на трассе лежат большие ветки и водителям приходится объезжать препятствие. Лучше уж объехать его по обочине, нежели по "встречке".
Никто не защищен от ситуации, когда плотный поток транспорта усугубляется дорожными работами. Вот и приходится объезжать по обочине.
Если того не запрещает разметка или дорожные знаки, на обочину можно съехать, чтобы немного передохнуть в дороге. Но ночевать на обочине все же не рекомендуется. Лучше найти для этих целей специальный паркинг.
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