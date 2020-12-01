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Почему не нужно глушить двигатель сразу после остановки 

Car.ru 14 часов назад
Почему не нужно глушить двигатель сразу после остановки
Фото: Car.ru
Интересно, что все мы пользуемся, казалось бы, одними и теми же автомобилями, но делаем это по-разному. Например, некоторые водители не глушат двигатель сразу после остановки. Они выжидают какое-то время и только потом уходят из машины. Есть ли в этом смысл? И в чем причина подобных действий?
На первый взгляд, можно подумать, что такие действия являются бессмысленными. Зачем вообще ждать, тратить драгоценное время, когда можно остановиться, заглушить мотор и пойти по своим делам? А может эта процедура только кажется глупой? На самом деле, ответ здесь не совсем однозначный. Такие действия играют важную роль в качественной работе всего транспортного средства. Автомобилисты не просто так ждут пару минут.
Как правило, обычный среднестатистический водитель, когда подъезжает к месту назначения, не уделяет много внимания машине. Таким стоит сказать спасибо, что они вообще прогревают мотор, а то порой на дорогах встречается и другая категория людей. Официально установлено, что в определенных условиях двигатель должен продолжать работу еще несколько минут после остановки.
Все мы знаем, что двигатель охлаждается вентилятором. На современных автомобилях этот элемент некоторое время продолжает работать даже после остановки мотора. Однако, есть и такие транспортные средства, у которых он останавливается вместе с двигателем. В результате, охлаждающая жидкость прекращает циркулировать по системе. Это может привести к локальному перегреву элементов.
На короткой дистанции никакой проблемы может и не возникнет, но лучше перестраховаться и дать вентилятору поработать какое-то время после остановки. Если транспортное средство укомплектовано турбированным силовым агрегатом, то без ожидания просто не обойтись. Турбины — это очень дорогие элементы. Когда они сталкиваются с небрежной эксплуатацией, то отвечают остро. В результате, двигатель может начать работать не в том русле. Если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях — высокая скорость, резкое торможение, то нельзя пренебрегать вышеуказанным правилом.
После того, как автомобиль остановился, нельзя глушить двигатель хотя бы 3 минуты. За такой короткий промежуток механизмы успеют немного остыть.
Еще раз заметим, что данное правило не распространяется на современные автомобили, в которых многие системы продолжают работать даже после выключения мотора. Электроника контролирует весь процесс и помогает избегать перегрева. Очень часто автомобилисты устанавливают специальный турботаймер. С его помощью силовой агрегат полностью отключается в тот момент, когда турбина остывает. Однако такое приспособление можно встретить только на спортивных автомобилях.
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