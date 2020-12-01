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Россияне рекордно задолжали по автокредитам из-за пандемии 

Motor.ru и ещё 7 4 часа назад
Россияне рекордно задолжали по автокредитам
Фото: © rendv.ru
В октябре россияне, купившие автомобили в кредит, не выплатили банкам 638 миллионов рублей. По данным РБК, это рекордная сумма с мая нынешнего года. Объем ранней задолженности увеличился в России на 10,6 процента по сравнению с сентябрем.
Банки столкнулись с невыплатами по 28,7 тысячи кредитных договоров, говорится в исследовании бюро «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В мае просроченных кредитов было больше — 37,6 тысячи, а сумма невыплат составляла 672,1 миллиона рублей.
Причины октябрьских просрочек те же, что и весной. Эксперты объясняют тенденцию потерей работы и снижением доходов населения, связанным со второй волной пандемии коронавируса. Кроме этого, значительную роль сыграл недавний всплеск продаж новых машин в России. В октябре спрос на автомобили в стране увеличился на семь процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало самым высоким показателем в 2020 году.
Вместе с тем выросло и количество автокредитов. Например, в июле было оформлено 89,4 тысячи новых договоров на сумму более 70 миллиардов рублей, а в октябре — 75,2 тысячи договоров на 61,2 миллиарда рублей. Большое количество выданных кредитов повело за собой растущие просрочки по платежам.
По данным автодилера «Рольф», в третьем квартале нынешнего года в кредит были куплены 25,9 процента подержанных автомобилей и более 67 процентов новых — оба показателя выросли по сравнению с 2019 годом.
По словам экспертов, платежи задерживают по большей части россияне, которые купили в кредит дорогие автомобили, неправильно рассчитав свои финансовые возможности. По прогнозам, уже к концу года доля задолженностей снизится, причем в том числе за счет списания банками долгов.
В ноябре было опубликовано исследование о доступности покупки новых автомобилей в разных регионах России. В лидерах оказались северные регионы, а меньше всего возможностей купить новую машину — у жителей Северного Кавказа.
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Бортжурнал
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