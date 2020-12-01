Как установка мощного аккумулятора вредит машине

Автовладельцы уверены, что зимой аккумулятору автомобиля приходится непросто, так как в холодное время года для запуска двигателя тратится большее количество энергии. Некоторые водители считают, что проблему может решить установка нового аккумулятора, чья мощность больше предыдущего. Однако современные модели машин не рассчитаны на такие модификации, что может привести к быстрой поломке.

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По информации портала «АвтоВзгляд», производители стали наделять генератор, который заряжает аккумулятор, отдельным блоком, регулирующим зарядку АКБ не до 100%, а до 80%. Речь идет о системе BMS (Battery Monitoring System). Именно она является причиной неисправностей и оставляет самостоятельно установленную большую батарею постоянно разряженной, что ведет к ее быстрому выходу из строя.

Кроме того, стоит помнить, что многие современные высокотехнологичные автомобили не согласятся просто «принять» новую батарейку без долгих и сложных сопутствующих махинаций. В связи с этим установка более мощного аккумулятора на современный автомобиль не станет решением всех бед.