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Как остановить машину с АКПП, если отказали тормоза 

Car.ru и ещё 1 1 декабря 2020
Отказали тормоза: как остановить машину с АКПП
Фото: Car.ru
От экстренных ситуаций на дороге не застрахован никто. В такие минуты нужно действовать хладнокровно и слаженно, чтобы избежать ужасных последствий. Сегодня мы поговорим про ситуацию, когда в машине с коробкой-автоматом отказали тормоза.
Ситуация, скажем так, далека от приятной. Но действовать как-то нужно. Прежде всего нужно попытаться переключиться в ручной режим управления АКПП.
Второй момент — если в вашем авто механический стояночный тормоз, он также пригодится. Далее действуем следующим образом. Отпустив педаль газа, водитель продолжает управление автомобилем, стараясь не навредить другим участникам движения. Не будет лишним включить "аварийку", чтобы окружающие понимали, что у вас нестандартная ситуация.
Использовать механический стояночный тормоз нужно крайне осторожно. Т.к. резкое нажатие на рычаг может спровоцировать занос или даже переворот автомобиля. После того, как скорость снизилась до минимума, съезжайте на обочину и вызывайте автосервис.
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Бортжурнал , Кроссовер
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