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Россияне рассказали, какие авто нужно облагать налогом на роскошь 

РИА Новости 10 часов назад
Какие авто нужно облагать налогом на роскошь?
Фото: © Depositphotos / Kzenon
Около половины россиян считают, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская по итогам проведенного компанией исследования.
Портал с 16 по 23 ноября провел всероссийский опрос на тему "Какие авто надо облагать налогом на роскошь?", в котором приняли участие свыше 18 тысяч человек из разных регионов России, в основном автомобилисты. Учитывались регионы, в которых проголосовали не менее 50 человек, — всего 38 регионов. Погрешность не указана.

"По его результатам большинство — 31% — выбрали вариант "5 миллионов рублей", за "10 миллионов" проголосовали 17%. Таким образом, повысить порог "роскошных" автомобилей хочет 48% опрошенных. При этом 21% автолюбителей считает, что такого налога не должно быть изначально", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, согласны с существующей планкой Минпромторга в 3 миллиона рублей 17% респондентов. За вариант "2 миллиона рублей" проголосовали 7%, "1,5 миллиона" — 2%, "от 1 миллиона" — 5%. Таким образом, за повышение налога для машин дешевле 3 миллионов рублей высказались 14% опрошенных. В Воронежской области последний вариант стал в два с половиной раза популярнее, чем в среднем по стране, и набрал 12,3%.
Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в РФ с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.
ФНС указывает, что в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, повышающий коэффициент составляет 1,1, за автомобили средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей не старше 5 лет налог будет двойным. А за автомобиль средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей и не старше 10 лет, а также если он дороже 15 миллионов рублей и не старше 20 лет, придется заплатить тройную сумму налога.
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Бортжурнал , Федеральная налоговая служба , Минпромторг , РИА Новости
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