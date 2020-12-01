Какие авто нужно облагать налогом на роскошь?

Около половины россиян считают, что налогом на роскошь должны облагаться автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала о продажах автомашин Drom.ru Елизавета Олофинская по итогам проведенного компанией исследования.

Портал с 16 по 23 ноября провел всероссийский опрос на тему "Какие авто надо облагать налогом на роскошь?", в котором приняли участие свыше 18 тысяч человек из разных регионов России, в основном автомобилисты. Учитывались регионы, в которых проголосовали не менее 50 человек, — всего 38 регионов. Погрешность не указана.

"По его результатам большинство — 31% — выбрали вариант "5 миллионов рублей", за "10 миллионов" проголосовали 17%. Таким образом, повысить порог "роскошных" автомобилей хочет 48% опрошенных. При этом 21% автолюбителей считает, что такого налога не должно быть изначально", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, согласны с существующей планкой Минпромторга в 3 миллиона рублей 17% респондентов. За вариант "2 миллиона рублей" проголосовали 7%, "1,5 миллиона" — 2%, "от 1 миллиона" — 5%. Таким образом, за повышение налога для машин дешевле 3 миллионов рублей высказались 14% опрошенных. В Воронежской области последний вариант стал в два с половиной раза популярнее, чем в среднем по стране, и набрал 12,3%.

Повышающие коэффициенты на транспортный налог для владельцев дорогостоящих автомобилей — так называемый налог на роскошь — применяется в РФ с 2014 года. Минпромторг ежегодно обновляет перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта, документ опубликован на сайте министерства. Базовая ставка налога в каждом регионе своя, а повышающий коэффициент зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.