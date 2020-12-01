Новый Peugeot 2008: объявлены рублевые цены 

Компания Peugeot начала принимать заказы в России на кроссовер 2008 нового поколения. Новинку предлагают в трех комплектациях и с двумя моторами на выбор. Цена варьируется от 1 599 000 до 2 059 000 рублей.

Со сменой поколения Peugeot 2008 переехал на платформу CMP (Common Modular Platform) с торсионной балкой в задней подвеске, на которой также базируется хэтчбек 208. Длина кроссовера увеличилась на 141 миллиметр, а колесная база — на 72 миллиметра (до 2620 миллиметров).

В России новинка доступна в трех комплектациях: Active, Allure и GT Line. Уже в «базе» в список оснащения входят система мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, задние датчики парковки. Кроссовер оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями, внешними зеркалами с обогревом и электроприводом. Размер колесных дисков — 16 дюймов.

© Peugeot

В салоне установлен мультируль с обшивкой из кожи; обитые тканью передние сиденья имеют функцию подогрева. По умолчанию 2008 оснащается мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем, которая поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. За безопасность отвечают четыре эйрбега, системы динамической стабилизации, электронного распределения тормозного усилия и помощи при экстренном торможении.

© Peugeot

В исполнении Allure список оснащения дополнен системой интеллектуального привода Advanced Grip Control с выбором режима езды, камерой заднего вида, 17-дюймовыми легкосплавными дисками и подсветкой околодверного пространства. Количество подушек безопасности увеличено до шести.

На передней панели установлен «виртуальный кокпит» Peugeot 3D i-Cockpit с голографическим дисплеем и 10-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, имеется однозонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, а также затемняющееся зеркало заднего вида. За доплату можно заказать тонировку боковых задних стекол, отсек для беспроводной зарядки смартфонов, панорамную крыша и диодные противотуманки.

В топовой GT Line Peugeot предлагается с передними датчиками парковки, светодиодными фарами с функцией автоматического переключения. Исполнение также отличается внешне — оно имеет черные глянцевые зеркала заднего вида, решетка радиатора украшена черным хромом, в черный выкрашена крыша и передние стойки.

В салоне такого кроссовера установлен «спортивный» руль с логотипом GT, передняя панель украшена зеленой прострочкой, а педали и пороги — алюминиевыми накладками. Опционально доступна обивка сидений кожей Nappa, спортивные передние кресла, а также электрорегулировка и функция массажа для водительского сидения.

Для новинки заявлены два двигателя — 1,2-литровые «турботройки» Puretech мощностью 100 и 130 лошадиных сил (205 и 230 Нм крутящего момента). Первый работает в паре с шестиступенчатой «механикой», второй — с автоматом с тем же количеством передач.

Оба мотора положены только стартовой комплектации Active, а в Allure и GT Line кроссовер оснащается исключительно 130-сильным двигателем. Цена Active варьируется от 1 599 000 до 1 739 000 рублей в зависимости от выбранного двигателя, за Allure просят 1 939 000 рублей, а за GT Line — 2 059 000 рублей.