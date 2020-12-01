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Масло низкой вязкости: стоит ли заливать в двигатели машин 

Российская Газета 7 часов назад
Стоит ли заливать в двигатель «арктическое» масло?
Фото: iStock
Масло с нулевой вязкостью 0W считается "арктическим" и используется при температурах около −30 градусов мороза. Оно обладает высокой прокачиваемостью и проворачиваемостью.
Но такое масло плохо работает при высоких температурах. Верхний предел его температур обозначен как SAE 30, что означает работоспособность при 25 градусов тепла. Однако на практике уже при этой температуре масло разжижается и хуже выполняет свои функции. По-настоящему оно может работать только до 15 градусов тепла.
А вот для климатических условий Центральной России оптимальным считается масло 5w30, которое может работать в диапазоне температур от минус 25 градусов до 25 градусов тепла, пишет aif.ru.
По классу вязкости и температурному режиму моторные масла имеют следующий диапазон:
5W-30 — предназначено для работы при температуре от -25˚ С и до +20˚ С;
5W-40 — предназначено для работы от -25˚ С и до +35˚ С;
10W-30 — предназначено для работы от -20˚ С и до +30˚ С;
10W-40 — предназначено для работы от -20˚ С и до +35˚ С;
15W-30 — подходит для работы при температуре воздуха от -15˚ С и до +35˚ С;
15W-40 — подходит для работы при температуре воздуха от -15˚ С и до +45˚ С;
20W-40 — подходит для работы при температуре воздуха от -10˚ С и до +45˚ С;
20W-50 — подходит для работы при температуре воздуха от -10˚ С до +45˚ С и более.
Степень вязкости моторного масла для конкретного двигателя нужно выбирать исходя из таких факторов, как температура окружающей среды, особенности конструкции мотора, степень его износа и превалирующий режим работы, но в первую очередь обращаем внимание на рекомендацию производителя мотора по конкретной вязкости, которая ему подходит.
Ранее "РГ" рассказывала о том, как отличить настоящее моторное масло от подделки, а также объясняла, как быстро должно потемнеть масло в двигателе.
Кстати
Если годовой пробег вашего автомобиля меньше, чем интервал замены масла, всё равно стоит раз в год произвести процедуру — со временем масло теряет свои свойства. А владельцам моторов с сильным "масложором" не стоит игнорировать полную замену масла: доливка смазывающей жидкости при падении уровня не является равноценной альтернативой.
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