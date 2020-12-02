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Первым моделью на новой платформе станет кроссовер Ioniq 5 

Motor.ru и ещё 2 9 часов назад
500 км без зарядки: «тележка» Hyundai для будущих электрокаров
Фото: © Hyundai
Hyundai Motor Group представила новую модульную платформу для аккумуляторных моделей, которая получила название E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Со следующего года на базе этой архитектуры создадут линейку моделей от субкомпактного до среднего класса, включая кроссовер Ioniq 5 и первый электрокар бренда Kia.
E-GMP в компании называют одной из самых высокопроизводительных и эффективных платформ среди существующих. Вариантов конфигурации несколько: стандартно устанавливается один электромотор у задней оси, а для полноприводного варианта предусмотрен второй электродвигатель с приводом на переднюю ось.
В числе особенностей платформы — пятирычажная задняя подвеска, которая обычно применяется для средне— и крупноразмерных автомобилей, и первая в мире серийная интегрированная ведущая ось, представляющая собой единый узел с колесными подшипниками и валом привода для передачи крутящего момента на колеса.
© Hyundai
Аккумуляторный блок находится под полом в пределах колесной базы и он защищен специальной несущей рамой из сверхпрочной стали, а рама окружена стальными элементами, изготовленными методом горячей штамповки, что обеспечивает дополнительную жесткость. За счет низкого размещения аккумуляторной батареи удалось добиться оптимальной развесовки, что положительно скажется на устойчивости электромобиля в поворотах и на высоких скоростях.
В Hyundai заявляют, что запас хода электромобилей на базе E-GMP превысит 500 километров на одной зарядке (по циклу WLTP). Станция экспресс-зарядки позволит пополнить запас энергии до 80 процентов всего за 18 минут, а пятиминутная зарядка обеспечивает запас хода до 100 километров.
В электрокарах, построенных на E-GMP, батарея будет работать под напряжением до 800 вольт и поддерживать зарядку мощностью до 350 киловатт. Вдобавок здесь реализована технология V2L (vehicle-to-load), позволяющая без дополнительных приспособлений использовать аккумулятор для питания внешних устройств (до 3,5 киловатта). К примеру, 55-дюймовый телевизор или кондиционер, подключенные к электромобилю, проработают 24 часа.
Стратегия Hyundai Motor Group предусматривает выпуск 23 моделей аккумуляторных автомобилей, включая 11 абсолютно новых моделей. К 2025 году автопроизводитель намерен продать по всему миру более миллиона электромобилей. Ранее Hyundai создала суббренд Ioniq, под которым к 2024 году выйдут три модели электромобилей с индексами 5, 6 и 7.
Kia в свою очередь рассчитывает к 2025 году увеличить долю электрокаров в общих продажах до 20 процентов, а до 2027 года выпустить семь новых аккумуляторных моделей.
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Бортжурнал , Hyundai , Kia
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