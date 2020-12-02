Как избавиться от запаха бензина в салоне автомобиля

Бензин — довольно токсичное вещество, которое не сказывается положительно на здоровье человека. Если в салоне появляется запах топлива, это может привести к отравлению водителя и пассажиров, если они будут вдыхать его продолжительное время. Кроме того, такое явление говорит о том, что в топливной системе есть какие-то неисправности. Крайне не рекомендуется эксплуатировать транспортное средство, если внутри ощущается запах бензина. Следует срочно искать причину и устранять неполадку.

Заметим, что возникнуть неприятный запах бензина может абсолютно в любом автомобиле. Это не обязательно отечественная развалюха, которая отметила уже 30 лет. Иногда к запаху бензина примешиваются выхлопные газы. Тогда можно подумать на выхлоп и сопутствующие узлы в автомобиле.

Поиск причины. Чтобы установить причину появления запаха в салоне, нужно сперва найти источник. Очень часто автомобилисты просто случайно проливают топливо из канистры, а потом в багажнике или салоне ощущается запах. Еще одна частая причина — неисправность заливной горловины бензобака. Здесь может появиться трещина или другое повреждение, так как резиновая прокладка имеет свойство изнашиваться. Кроме того, водитель может забыть закрыт горловину топливного бака.

Самые тяжелые случаи — течь бензобака или соседних узлов. Например, вполне могут отсоединиться патрубки. Не стоит исключать и появление ржавчины на поверхности. Есть и еще одна причина — обычное механическое повреждение. Если причина кроется в течи топливного бака, проблему нужно незамедлительно решать. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии запрещено, так как это может привести к возгоранию.

Другие причины появления запаха. Интересно, но запах топлива в салоне может появиться из-за самых различных причин. Среди более редких можно выделить:

течь в топливной системе;

дефект подключения топливного фильтра к системе;

поломка бензонасоса — изношены прокладки, повреждена мембрана, плохо закреплены штуцеры;

проблемы с каталитическим нейтрализатором, который контролирует очистку выхлопных газов.

Специалисты не рекомендуют проводить какие-либо ремонтные работы самостоятельно без определенных знаний. Лучше всего обратиться за помощью специалистов.

Как избавиться от запаха. Бензин — вещество, запах которого нельзя не почувствовать. Если такой аромат появился в салоне, от него не так просто избавиться. Можно применить обычное проветривание, при помощи открывания двери. Если же топливо было пролито в салоне, поможет только автомобильный шампунь и химические составы. Небольшое количество наносится на участок, куда пролили бензин, выжидают некоторое время, а потом трут щеткой и смывают. Некоторые автомобилисты применяют даже обычные продукты — кофе, соду или уксус. Пищевой содой можно посыпать пятно и оставить на сутки, после чего убрать все пылесосом.