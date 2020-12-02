Появилась информация о новом кроссовере Mazda CX-5 

Японское издание BestCarWeb опубликовало подробности о кроссовере Mazda CX-5 нового поколения.

Как сообщается на сайте, модель получит новую заднеприводную платформу, а линейку моторов составят более мощные шестицилиндровые двигатели объемом 3,3 литра. Также у новой «Мазды CX-5» может появиться купеобразная версия под названием CX-50.

Официально автомобиль нового поколения будет представлен не ранее середины 2022 года. Кроссовер Mazda CX-5 текущего поколения предлагается в России с моторами 2,0 и 2,5 л, развивающими 150 и 194 л. с. соответственно. Цены начинаются с 1 694 000 рублей.