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Появилась информация о новом кроссовере Mazda CX-5 

Wroom.ru 9 часов назад
Появилась информация о новом кроссовере Mazda CX-5
Фото: Wroom.ru
Японское издание BestCarWeb опубликовало подробности о кроссовере Mazda CX-5 нового поколения.
Как сообщается на сайте, модель получит новую заднеприводную платформу, а линейку моторов составят более мощные шестицилиндровые двигатели объемом 3,3 литра. Также у новой «Мазды CX-5» может появиться купеобразная версия под названием CX-50.
Официально автомобиль нового поколения будет представлен не ранее середины 2022 года. Кроссовер Mazda CX-5 текущего поколения предлагается в России с моторами 2,0 и 2,5 л, развивающими 150 и 194 л. с. соответственно. Цены начинаются с 1 694 000 рублей.
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Бортжурнал , Mazda , Mazda CX-5
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